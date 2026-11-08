Kenneth Walker anota 3 TD y Chiefs aplastan a Jets 35-12 para cortar racha de 2 derrotas

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El corredor de los Chiefs de Kansas City, Kenneth Walker III (9), se sacude una tacleada del safety de los Jets de Nueva York, Minkah Fitzpatrick (29), durante una carrera para anotación en la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Walker terminó con 143 yardas desde la línea de golpeo y los Chiefs capturaron a Geno Smith cinco veces, además de mantener a los Jets fuera de la zona de anotación, lo que permitió a Kansas City (6-2) borrar el mal sabor de boca de derrotas consecutivas ante los Seahawks y los Broncos.

Smith concluyó con 165 yardas por pase para los Jets (2-7), que sufrieron su cuarta derrota seguida. Se les acreditaron menos-9 yardas de ofensiva en el tercer cuarto, cuando Kansas City anotó un par de touchdowns que convirtieron una ventaja de 14-12 al descanso en una victoria cómoda.

Los Chiefs han vencido a Nueva York en cada uno de sus últimos tres enfrentamientos.

Los Jets, sin su receptor estrella Garrett Wilson por una conmoción cerebral, se vieron reducidos a correr el balón con Braelon Allen o Breece Hall —de regreso de una lesión en el cuádriceps por primera vez en cinco partidos— o a que Smith lanzara pases cortos al novato Omar Cooper Jr.

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FUENTE: AP