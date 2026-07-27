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Keiko Fujimori anuncia a tres ministros, incluido canciller crítico de China y cercano a EEUU

LIMA (AP) — La presidenta electa peruana Keiko Fujimori anunció el lunes a tres futuros ministros de su gabinete, entre ellos al próximo primer ministro, al titular de Economía y a su canciller, un excandidato presidencial crítico de China que trabajó por más de una década en la embajada de Estados Unidos en Lima.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, muestra sus credenciales de la Junta Nacional Electoral durante una ceremonia en Lima, Perú, el miércoles 15 de julio de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, muestra sus credenciales de la Junta Nacional Electoral durante una ceremonia en Lima, Perú, el miércoles 15 de julio de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

La conservadora Fujimori se presentó de forma breve ante la prensa e indicó que su gabinete, al cual juramentará la tarde del martes, trabajará “con sentido de urgencia”.

Fujimori indicó que el primer ministro será Luis Galarreta, de 55 años, a quien definifió como un “hombre leal” que sabe que gobernar exige decisión y firmeza, pero también "capacidad para lograr acuerdos".

Galarreta también fue elegido como primer vicepresidente de Fujimori. El próximo primer ministro dijo que en 100 días se verán parte de las promesas de campaña de Fujimori e incluyó la lucha contra la delincuencia, el crecimiento económico y la generación de empleo.

Entre 2017 y 2018, Galarreta fue líder del Parlamento cuando el partido de Fujimori tuvo amplia mayoría. Fue un periodo de choque contra el entonces débil mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien renunció antes de que el Congreso lo removiera por una investigación por presunta corrupción.

A su vez Fujimori anunció como su próximo ministro de Economía a Elmer Cuba, un economista que la asesoró hace una década en su entonces postulación a la presidencia y luego fue uno de los directores del Banco Central entre 2016 y 2021. Cuba también ha asesorado a empresas de cemento, minas y petróleo.

Finalmente, Fujimori anunció que nombrará al excandidato presidencial Carlos Espá como su canciller. Espá fue uno de los más de 30 postulantes a la presidencia en la primera vuelta. Espá —abogado, politólogo y periodista— trabajó como director de Comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Lima entre 2008 y 2023.

En declaraciones a la prensa, el próximo canciller indicó que cree en el “imperio de la ley” a nivel local e internacional y se presentó como austero, disciplinado y trabajador.

En marzo, cuando aún era candidato presidencial, dijo que en un eventual gobierno suyo las relaciones con China serían a nivel de socio comercial, pero no de “aliados” ni “amigos”. “El principal producto de exportación no tradicional chino es la corrupción y Perú lamentablemente tiene una fragilidad institucional que es muy vulnerable a la corrupción cuando viene de afuera”, dijo.

Las declaraciones de Espá se produjeron después de que en febrero el Congreso destituyera al entonces presidente José Jerí —quien gobernó apenas cuatro meses—, luego de que la fiscalía le abriera una investigación por presunta corrupción al mantener citas no oficiales con empresarios chinos.

Espá recordó que dos empresas estatales chinas controlan el 100% de la distribución de la electricidad en la capital de Perú y las calificó de “monopolio”.

China ha felicitado a Fujimori por su triunfo y calificó la relación bilateral de “socios estratégicos integrales”. La cancillería china anunció que enviará al ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, a la investidura de Fujimori.

China es el principal socio comercial de Perú, incluidas diversas inversiones en minería, energía y un puerto en el Pacífico con una ruta marítima que acorta la distancia entre Sudamérica y Asia.

FUENTE: AP

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