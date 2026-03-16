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Kazajistán aprueba en referendo una nueva Constitución que afianza el poder del presidente

Una nueva constitución que refuerza el control del presidente, Kassym-Jomart Tokayev, sobre el poder en Kazajistán, el país más grande de Asia Central, obtuvo una aprobación abrumadora en un referendo, según resultados preliminares difundidos el lunes.

La Comisión Electoral Central del país anunció que más del 87% de los votantes en la consulta del domingo respaldó los cambios constitucionales, que fusionan las dos cámaras del parlamento kazajo en una sola y otorgan al presidente el derecho de nombrar a funcionarios clave del gobierno con la aprobación del parlamento, incluida la restauración del cargo de vicepresidente. La participación superó el 73%.

Los cambios constitucionales también contemplan la creación de un nuevo órgano, el Consejo del Pueblo, junto al parlamento, con facultades para impulsar legislación y referéndums. Sus integrantes serán designados en su totalidad por el presidente.

El segundo cambio constitucional en cuatro años fue impulsado por Tokayev, y algunos observadores señalan que podría allanar el camino para que conserve el poder después de que expire su mandato.

Tokayev, de 72 años, exfuncionario soviético y diplomático kazajo que anteriormente trabajó en la ONU, actualmente está limitado a un solo mandato de siete años hasta 2029. Los analistas consideran que Tokayev podría usar el referéndum para reiniciar los límites de mandato presidencial. Dirigentes de varias exrepúblicas soviéticas, entre ellas Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán y Tayikistán, han utilizado anteriormente constituciones nuevas o enmendadas para revisar los límites de mandato establecidos por ley.

La nueva constitución también estipula que el matrimonio dejará de ser la unión de dos personas y pasará a ser la unión de un hombre y una mujer. Analistas afirman que esta disposición se incorporó a la nueva constitución como continuación de una ley que prohíbe lo que las autoridades consideran “propaganda” de relaciones LGBTQ+.

Tokayev, que ha mantenido un delicado equilibrio entre Moscú y Occidente desde la imposición de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, explica los cambios constitucionales como una respuesta a la necesidad de tomar decisiones rápidas en un mundo que cambia con rapidez.

“Este paso es de una importancia excepcional, especialmente en el período actual, cuando la situación geopolítica es inestable y los desafíos y amenazas a la seguridad nacional se vuelven cada vez más tangibles”, afirmó Tokayev la semana pasada.

La oposición en Kazajistán no está representada en las estructuras de gobierno y, en el mes transcurrido desde que se anunció el referéndum, no ha podido influir de manera significativa en el sentir público.

La votación se celebró en un momento difícil para Kazajistán, donde la inflación alcanzó el 11,7% en febrero y las subidas de impuestos han alimentado el descontento público.

Analistas señalan que los problemas económicos podrían desencadenar una nueva ola de protestas similar a los disturbios a nivel nacional de 2022, provocados por alzas en los precios del combustible, en los que murieron decenas de manifestantes y policías —algo que Tokayev intenta contener al consolidar el poder en sus propias manos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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