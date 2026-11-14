Kayla Harrison somete a Amanda Nunes y retiene título de 135 libras en UFC 334

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Kayla Harrison estrangula a la brasileña Amanda Nunes en la función UFC 334, el sábado 14 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Harrison (20-1) arruinó el intento de regreso de Nunes, ampliamente reconocida como la mejor peleadora de la historia. La brasileña puso fin a un retiro de tres años para esta pelea por el cinturón.

La peleadora local tenía mucho que demostrar no sólo por ser su primera defensa del título, sino también su primer combate desde junio de 2025. En enero se sometió a una cirugía de fusión espinal por una lesión en el cuello que retrasó este esperado enfrentamiento hasta la noche del sábado en el Garden.

Nunes (23-6) intentó luchar cuerpo a cuerpo con Harrison, la campeona olímpica de judo con dos medallas de oro, y terminó los dos primeros asaltos completamente boca arriba. Harrison conectó una serie de golpes cortos y codazos a la cabeza que parecieron agotarla —admitió lo difícil que fue bajar de peso hasta las 135 libras— aunque también lastimaron a Nunes.

Harrison —que salió al ritmo de “Eye of the Tiger” mientras la peleadora más conocida como la “Leona” se estiraba y saltaba sobre las puntas de sus pies antes de las presentaciones de Bruce Buffer— no perdió tiempo en el cuarto asalto: derribó a Nunes con una zancadilla, la siguió hasta la lona y aplicó el estrangulamiento por la espalda.

“Creo que todavía estoy en shock”, manifestó Harrison.

Puede considerarse que Nunes es la mejor del deporte. Harrison dejó clara su candidatura a ser la mejor del momento.

Ciryl Gane buscaba defender su campeonato de peso pesado de la UFC contra Josh Hokit en el otro combate estelar. El presidente Donald Trump ha asistido a eventos de la UFC en el Garden en el pasado, pero no estuvo presente la noche del sábado. Trump dijo la semana pasada que le estaba ofreciendo al jefe de la UFC, Dana White, el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca, pero después afirmó que sólo bromeaba. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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