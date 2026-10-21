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Kawhi Leonard anota 23 puntos en su regreso a Toronto y Raptors aplastan 135-92 a Bulls

TORONTO (AP) — Kawhi Leonard anotó 23 puntos en su regreso a Toronto, Scottie Barnes e Immanuel Quickley también sumaron 23 unidades cada uno y los Raptors arrollaron 135-92 a los Bulls de Chicago la noche del miércoles en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Kawhi Leonard (2), de los Raptors de Toronto, protege el balón de Buddy Hield (7), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Kawhi Leonard (2), de los Raptors de Toronto, protege el balón de Buddy Hield (7), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

RJ Barrett añadió 20 tantos y Ja’Kobe Walter aportó 10 para los Raptors, que nunca estuvieron abajo en el marcador.

Leonard encestó 5 de 17, incluidos 2 de 6 en triples, pero acertó 11 de 11 desde la línea de tiros libres. El dos veces Jugador Defensivo del Año de la NBA consiguió cuatro de los 15 robos de Toronto antes de salir del partido con 8:12 por jugar en el último cuarto.

Los Bulls cometieron 27 pérdidas de balón, lo que derivó en 35 unidades para los Raptors. El novato de Chicago Caleb Wilson tuvo nueve pérdidas en su debut en la NBA.

Toronto anotó casi tantos puntos en el primer cuarto (43) como los Bulls en toda la primera mitad (44).

Matas Buzelis anotó 17 unidades por los Bulls y Wilson tuvo 16. Norman Powell y Jaylin Smith agregaron 15 cada uno.

Wilson encestó 7 de 21 y acertó 1 de 8 desde larga distancia.

Los Bulls, en conjunto, encestaron 4 de 36 en triples. Powell, que acertó 2 de 6, fue el único jugador de Chicago que convirtió más de uno.

Leonard encestó un triple en su primer lanzamiento, luego falló sus siguientes ocho intentos antes de anotar un tiro en suspensión tras bote al final del segundo cuarto.

Leonard fue traspasado de San Antonio a Toronto antes de la temporada 2018-19. Ayudó a los Raptors a ganar el campeonato de la NBA esa temporada antes de firmar con Los Angeles Clippers.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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