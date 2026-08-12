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Karros pega jonrón de 2 carreras antes de salir por choque; Rockies superan 3-2 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Kyle Karros conectó un jonrón de dos carreras antes de abandonar el juego a raíz de una colisión con un compañero, Tomoyuki Sugano lanzó seis sólidas entradas y los Rockies de Colorado remontaron para superar el martes 3-2 a los Diamondbacks de Arizona.

Kyle Karros, de los Rockies de Colorado, abandona el juego tras chocar con el venezolano Ezequiel Tovar en el juego del martes 11 de agosto de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri)
Kyle Karros, de los Rockies de Colorado, abandona el juego tras chocar con el venezolano Ezequiel Tovar en el juego del martes 11 de agosto de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los D-backs cayeron a un registro de 64-57 mientras luchan por una posición de playoffs de la Liga Nacional en una carrera apretada. Actualmente están en un triple empate con Filadelfia y San Diego por los dos últimos pasajes de comodín.

Karros conectó su batazo para empatar el juego en la sexta entrada ante el zurdo de los D-backs Mitch Bratt, lo que puso el duelo 2-2. En la parte baja del episodio, tuvo que salir del juego después de chocar con el campocorto venezolano Ezequiel Tovar mientras ambos intentaban fildear un rodado.

Karros pareció golpearse la cabeza y se veía aturdido mientras permanecía sentado en el suelo durante unos minutos, pero el antesalista finalmente pudo salir caminando del terreno. El mánager de los Rockies, Warren Schaeffer, comentó después del juego que Karros estaba bajo el protocolo de conmoción cerebral.

Hunter Goodman, de Colorado, abrió el séptimo episodio con un triple al hueco entre el jardín derecho y el central, y Mickey Moniak lo impulsó con un elevado de sacrificio para tomar una ventaja de 3-2.

Jordan Romano trabajó la novena para su 11mo salvamento de la temporada en 14 oportunidades, incluidos cinco en siete oportunidades mientras lanzaba para los Rockies.

Los D-backs tomaron ventaja de 2-0 en la primera entrada después de que Corbin Carroll y el dominicano Ketel Marte conectaron jonrones. El batazo de Carroll fue su 17mo de la temporada, mientras que el de Marte fue su 21ro.

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