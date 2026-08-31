Karina se convierte en poderosa tormenta en el Pacífico pero no amenaza a tierra

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La tormenta se ha intensificado rápidamente desde que se convirtió en huracán el domingo y se ha visto alimentada por aguas cálidas muy mar adentro, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Karina se encontraba a unos 1.642 kilómetros (1.020 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California en México, y tenía vientos máximos sostenidos de 233 km/h (145 mph), señaló el centro. Se desplazaba hacia el oeste.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero México y probablemente el sur de California recibirán oleaje. Es posible un fortalecimiento adicional el lunes, seguido de fluctuaciones en la intensidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP