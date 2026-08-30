americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Karina se convierte en huracán en el Pacífico; podría tomar más fuerza esta semana

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Karina se fortaleció hasta convertirse en huracán en el océano Pacífico el domingo y podría tomar fuerza de huracán mayor esta semana, de acuerdo con meteorólogos. El vórtice del ciclón estaba mar adentro, muy lejos, y no amenazaba tierra.

Esta imagen satelital difundida por la NOAA muestra al huracán Karina intensificándose frente al extremo sur de Baja California, el domingo 30 de agosto de 2026. (NOAA vía AP)
Esta imagen satelital difundida por la NOAA muestra al huracán Karina intensificándose frente al extremo sur de Baja California, el domingo 30 de agosto de 2026. (NOAA vía AP) AP

Karina tenía vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que lo convierte en un huracán de categoría 1. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior.

La tormenta se ubicaba a unos 1.325 kilómetros (820 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora (15 millas por hora), en una trayectoria prevista más alejada, hacia el Pacífico.

Aunque se esperaba que Karina se mantuviera muy lejos de tierra, el centro de huracanes señaló que el oleaje de la tormenta probablemente provocará condiciones peligrosas de fuerte resaca y corrientes de retorno a lo largo de partes del suroeste de México y de la península de Baja California.

En otras zonas del Pacífico, la tormenta tropical Lowell estaba a 1.850 kilómetros (1.150 millas) al sureste de Hawai, y tampoco representaba una amenaza para tierra.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio debido a El Niño.

Pronosticó entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis alcanzarán fuerza de huracán y entre una y tres se intensificarán hasta convertirse en huracanes mayores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Destacados del día

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter