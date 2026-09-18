americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kane llega a 100 goles en la Bundesliga en tiempo récord en el 7-0 del Bayern a Union Berlin

MÚNICH (AP) — Harry Kane estampó un doblete en una noche histórica del astro del Bayern Múnich al convertirse el viernes en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga.

Harry Kane celebra tras marcar el cuarto gol del Bayern Múnich ante Union Berlin en la Bundesliga, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader)
Harry Kane celebra tras marcar el cuarto gol del Bayern Múnich ante Union Berlin en la Bundesliga, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Su Bayern aplastó 7-0 al Union Berlin para alcanzar la cima de la liga alemana.

El delantero inglés de 33 años logró el hito al transformar un penal a los 39 minutos para ampliar la ventaja del Bayern a 3-0 antes del descanso. Jamal Musiala abrió el marcador a los 18, mientras que Michael Olise añadió otro tanto a los 43.

Kane volvió a marcar a los 54, con lo que elevó su cuenta a 101 goles en 99 partidos. El récord anterior del más rápido en llegar al centenar se estableció en 123 encuentros por Dieter Müller, el prolífico goleador de Colonia en la década de 1970.

Olise redondeó un triplete al remecer las redes a los 73 y 76. Ismael Saibari gritó gol por el Bayern a los 70.

Tras dos actuaciones poco convincentes en la Bundesliga ante equipos recién ascendidos —un empate sin goles con el Schalke y una victoria 2-1 sobre el Elversberg—, el triunfo dejó al Bayern con 10 puntos en cuatro partidos. Friburg y Borussia Dortmund le escoltan con nueve unidades a la espera de sus compromisos del sábado.

Mónaco prolonga su impresionante inicio

En Francia, Mónaco mantuvo su impresionante arranque de temporada con la conducción del técnico brasileño Filipe Luis, al derrotar 2-1 al Lens para seguir invicto en lo más alto de la Ligue 1.

Paris Brunner adelantó a Mónaco a los 32, pero Matthieu Udol igualó en el 57. El autogol de Jonathan Gradit a los 84 marcó la diferencia definitiva.

Brunner aún espera una probable sanción por un gesto de degollamiento durante una celebración de gol el fin de semana pasado.

El entrenador de Lens Dino Toppmöller fue despedido en la semana tras apenas seis partidos al mando.

Monza da la sorpresa

En Italia, Gustavo Varela marcó dos goles y Monza dio la sorpresa al vencer 2-1 a Sassuolo para conseguir su primera victoria de la temporada en la Serie A.

Varela anotó a los 51 y 63 para los Biancorossi, que habían perdido tres de sus primeros cuatro partidos.

Vasilije Adžić recortó distancias para Sassuolo a los 88, pero fue una noche decepcionante para un equipo que venía de una victoria 3-2 sobre la Juventus.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

Cubano de 65 años vuelve a prisión tras grave acusación contra una niña en un Lowes de Hialeah

Cubano de 65 años vuelve a prisión tras grave acusación contra una niña en un Lowe's de Hialeah

Marco Rubio le da un duro GOLPE a la Industria del níquel en CUBA
ULTIMA HORA

Marco Rubio le da un duro GOLPE a la Industria del níquel en CUBA

Aeropuerto de La Habana anuncia cierre temporal en medio de falta de combustible y trabajos en pista

Aeropuerto de La Habana anuncia cierre temporal en medio de falta de combustible y trabajos en pista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter