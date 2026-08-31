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Kalshi veta de por vida al excongresista George Santos por presunto uso de información privilegiada

NUEVA YORK (AP) — La plataforma de mercado de predicciones en línea Kalshi informó el lunes que ha vetado de forma permanente al exrepresentante George Santos tras concluir que el republicano probablemente incurrió en uso de información privilegiada cuando apostó en contra de su asistencia al discurso sobre el Estado de la Unión.

ARCHIVO - El exrepresentante George Santos llega al tribunal federal para la lectura de su sentencia, el 25 de abril de 2025, en Central Islip, Nueva York. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
ARCHIVO - El exrepresentante George Santos llega al tribunal federal para la lectura de su sentencia, el 25 de abril de 2025, en Central Islip, Nueva York. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) AP

La empresa anunció la prohibición tras señalar que su departamento de cumplimiento había establecido motivos razonables para creer que Santos incurrió en uso de información privilegiada en relación con su asistencia al discurso, cuando obtuvo una ganancia de 17.839 dólares con su actividad de negociación.

El excongresista condenado había hablado repetidamente de su intención de asistir al Estado de la Unión, que se celebró apenas cuatro meses después que el presidente Donald Trump le concediera clemencia en un caso de fraude que derivó en su expulsión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En la víspera del discurso de Trump, Kalshi situó las probabilidades de que Santos asistiera cerca del 75%.

Luego, a los pocos minutos de iniciado el discurso, Santos publicó en X que lo habían retenido en el aeropuerto. De inmediato, varios usuarios de redes sociales lo acusaron de estar llevando a cabo otra artimaña.

El Departamento de Cumplimiento de Kalshi emitió la prohibición de por vida, con vigencia desde el viernes pasado, contra Santos, lo que le impide acceder a su plataforma de manera directa o indirecta. El sitio también impuso una sanción de 71.356 dólares.

La empresa indicó que Santos tenía prohibido operar en el mercado sobre si asistiría al discurso porque era capaz de influir en el resultado.

Sin embargo, añadió, realizó una serie de grandes apuestas entre el 2 y el 25 de febrero sobre si asistiría al evento y luego comenzó a hacer declaraciones públicas sobre si asistiría en un intento de influir en el precio de las apuestas.

“Algunas de estas incluyeron declaraciones falsas o engañosas”, manifestó el Departamento de Cumplimiento al describir sus conclusiones.

Un correo electrónico enviado a Santos el lunes en busca de comentarios no ha recibido respuesta.

En marzo, Santos abordó las quejas sobre su asistencia al discurso sobre el Estado de la Unión en su pódcast.

“Supongo que la gente perdió dinero”, comentó. “Algunas personas ganaron dinero inesperado. Eso les muestra lo frágiles que son estos mercados”.

Santos, que ganó el cargo como republicano tras inventar una identidad falsa como negociador de Wall Street, fue condenado a siete años de prisión después de declararse culpable de fraude y robo de identidad en 2024. Tras cumplir apenas 84 días, Trump ordenó su liberación y calificó a Santos de “canalla”, pero sostuvo que no merecía una condena severa y que debía recibir crédito por votar como republicano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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