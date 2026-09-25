Kai Havertz abandona concentración de Alemania por distensión muscular

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Serge Gnabry (izquierda) y Kai Havertz durante un entrenamiento de la selección de Alemania en Herzogenaurach, el martes 22 de septiembre de 2026. (Federico Gambarini/dpa vía AP) AP

El delantero abandonó el partido del jueves por la noche a los 30 minutos, sujetándose la parte posterior del muslo izquierdo, pero el diagnóstico del equipo alemán fue solo una distensión.

Havertz, quien el año pasado estuvo de baja por una lesión de rodilla, ha sido titular en todos los partidos de la Liga Premier esta temporada, por delante de Viktor Gyokeres en la disputa por el puesto de centro delantero de los campeones ingleses. Havertz ha marcado dos goles en cinco partidos de liga en esta campaña.

Havertz no fue la única baja temprana en la concentración de Alemania. Jamal Musiala sufrió una “rotura de fibras musculares” en el muslo derecho durante el calentamiento del jueves y ha regresado al Bayern Múnich, añadió el viernes la federación alemana.

Florian Wirtz y Jonathan Burkardt fueron convocados antes de lo previsto para reemplazar a ambos. Podrían estar disponibles para jugar el domingo, cuando Alemania reciba a Grecia en Augsburgo.

El seleccionador alemán Jürgen Klopp citó a 44 jugadores en dos convocatorias separadas para los cuatro partidos de la Liga de Naciones.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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