Kaepernick y Springsteen reciben nuevo premio de la ACLU por activismo en artes y deportes

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Colin Kaepernick habla tras recibir el premio Ralph Ellison de la ACLU el viernes 24 de julio de 2026 en Washington (AP Foto/Kevin Wolf) AP

Kaepernick y la estrella de rock Bruce Springsteen fueron homenajeados la noche del viernes con el Premio Ralph Ellison de la ACLU para Defensores de los Derechos y las Libertades Civiles en las Artes, los Negocios, la Ciencia y el Deporte. El reconocimiento llega una década después de que Kaepernick se arrodilló durante el himno nacional antes de los partidos en protesta contra la violencia policial y la desigualdad racial.

“Sabemos que nuestras libertades civiles están bajo ataque, sabemos que la humanidad está bajo ataque, la educación está bajo ataque", afirmó Kaepernick en su discurso tras recibir el premio. "Están tratando de invadir nuestros derechos, invadir nuestra dignidad, invadir el futuro que queremos construir juntos.

"Cuando miremos atrás a este momento, no serán los discursos los que cambien el rumbo de la historia. Será si decidimos: ¿Vamos a construir las escuelas o no? ¿Vamos a defender los derechos de los demás o vamos a mirar? ¿Vamos a construir comunidad juntos o vamos a permanecer aislados? Las consecuencias de estas decisiones van a ser la realidad que heredarán las futuras generaciones”.

Kaepernick estuvo acompañado en la protesta por su compañero de equipo Eric Reid y otros, pero también recibió críticas de políticos, dueños de equipos y otros jugadores. Kaepernick y Reid presentaron quejas de colusión contra la NFL en 2017, al afirmar que fueron incluidos en una lista negra.

Llegaron a un acuerdo en 2019.

“Él demostró en tiempo real el precio que Estados Unidos con demasiada frecuencia les cobra a quienes desafían la injusticia racial", afirmó Deborah Archer, presidenta de la ACLU. "Su protesta pacífica fue respondida con un sacrificio personal extraordinario. Perdió la carrera que pasó su vida construyendo. Se convirtió en blanco de críticas, hostilidad y un ataque público implacable, y aun así nunca retrocedió”.

Springsteen —quien cerró el evento con una interpretación en solitario de “Streets of Minneapolis”— y Kaepernick fueron homenajeados como parte de una ceremonia de premios presentada por la actriz Laverne Cox. “Es importante que reconozcamos a todas las personas que están contribuyendo a la lucha por proteger los derechos civiles y las libertades civiles", indicó Archer. "Esas personas —actores, atletas— han dado un paso al frente de maneras increíblemente poderosas”. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP