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Juventus se libra con multa de 10.000 euros tras boicot de hinchas a tributo a Sandro Mazzola

TURÍN, Italia (AP) — La Juventus fue multada con 10.000 euros (11.500 dólares) el martes después de que un sector de sus hinchas perturbara un minuto de silencio en honor de Sandro Mazzola, el ex astro de la selección de Italia y el Inter de Milán.

El club de Turín se arriesgaba a que ese sector fuera clausurado para su próximo partido, pero el juez deportivo de la liga italiana señaló que “la sanción se atenuó a la luz de la postura formal y oportuna del club respecto de dicho comportamiento deplorable, así como del hecho de que el resto del público presente en el estadio se desmarcó de ello”.

El homenaje se realizó en todos los partidos de la Serie A durante el fin de semana después de que Mazzola, considerado ampliamente uno de los mejores jugadores de Italia, muriera el viernes. Tenía 83 años.

El minuto de silencio fue interrumpido en Turín, antes del partido del domingo contra Atalanta, cuando un sector de aficionados de la Juventus dio la espalda al campo y, en su lugar, entonó cánticos sobre leyendas de su propio club. El Inter y la Juventus son acérrimos rivales.

Los cánticos quedaron ahogados por los aplausos de otros seguidores en el estadio, tanto aficionados locales como visitantes.

La Juventus difundió un comunicado poco después de que terminara el partido, en el que condenó el comportamiento de sus propios aficionados.

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