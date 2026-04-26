Justin Wrobleski gana su cuarta apertura seguida y los Dodgers blanquean 6-0 a los Cachorros

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Justin Wrobleski (70), abridor de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cachorros de Chicago, el domingo 26 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Wrobleski (4-0) permitió cuatro hits, ponchó a seis y dio cuatro bases por bolas —la mayor cifra de la temporada— en un máximo de su carrera de 109 lanzamientos, mientras enfrentaba a los Cachorros por primera vez en su trayectoria. El zurdo igualó a Chad Billingsley, quien ganó sus primeras cuatro aperturas hace 17 años.

Wrobleski y el abridor de los Cachorros, Shota Imanaga, tuvieron dificultades con el comando y el control al inicio. Entre ambos realizaron 100 lanzamientos combinados en las dos primeras entradas.

Shohei Ohtani conectó un jonrón hacia la banda contraria en el primer lanzamiento de Hoby Milner en la séptima, ampliando la ventaja de los Dodgers a 6-0. El batazo de 382 pies hacia el jardín entre izquierdo y central fue contra un viento fuerte y cortó una racha de 12 juegos del japonés sin cuadrangular. Se fue de 4-3 con una base por bolas y anotó dos veces.

Los Dodgers ganaban 5-0 en la sexta. Dalton Rushing impulsó una carrera con un sencillo y Kyle Tucker recibió base por bolas y anotó por un error en un intento de sorprenderlo en la base del receptor Carson Kelly, después de que el dominicano Santiago Espinal falló un toque de bola.

Los Dodgers sortearon mucho tráfico en las bases, con los Cachorros colocando corredores en primera sin outs en seis de las nueve entradas. Chicago se fue de 20-0 con gente en los senderos y dejó a 12 en circulación, su cifra más alta de la temporada como visitante.

Los Dodgers se fueron arriba 3-0 en la primera. Ohtani recibió base por bolas, se robó la segunda, avanzó a tercera por el primer error de tiro de Kelly y anotó con un elevado de sacrificio del cubano Andy Pagés. El venezolano Miguel Rojas añadió un doble de dos carreras con dos outs.

Wrobleski salió de un atasco con las bases llenas en la segunda. Michael Busch conectó un doble y, con un out, Wrobleski otorgó bases por bolas consecutivas para llenar la casa para Nico Hoerner, quien se ponchó. Alex Bregman rodó al campocorto para terminar la amenaza. Imanaga (2-2) permitió cinco carreras y seis hits en 5 1/3 entradas. El zurdo ponchó a seis y dio tres bases por bolas. Continuó dominando a Freddie Freeman, quien tiene un hit en 12 turnos, con cinco ponches. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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