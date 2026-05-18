Justicia de Ecuador da luz verde para extradición a EEUU de presunto cabecilla de banda criminal

Compartir en:









La Corte Nacional de Justicia indicó en su cuenta de X que Moreira “consintió expresamente su extradición, luego de que el Estado solicitante presentara las garantías", como respeto a la vida, a los derechos humanos y al debido proceso.

En septiembre del año pasado fue recapturado en la provincia costera de Manabí por efectivos militares.

Alias “Patucho”, de 43 años, es señalado como uno de los cabecillas de “Los Choneros”, una estructura criminal designada el año pasado por Estados Unidos como organización terrorista extrajera junto con “Los Lobos”, otra de las grandes bandas criminales del país andino.

Previo a su extradición el cabecilla cumplía una sentencia de más de nueve años de cárcel por tráfico de armas, luego de ser capturado en 2024 en una suntuosa fiesta en la provincia costera de Guayas, donde también fue capturado el narcotraficante Federico Gómez alias “Fede”.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el trabajo de Moreira ha sido “invisible” en la organización delictiva, “controlando operaciones y alianzas y manteniéndose oculto tras lujos y excesos”.

Los Choneros surgieron en la década de 1990 y controlaban el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa, según las autoridades policiales.

Su otrora máximo líder, Adolfo Macías alias “Fito”, fue el primer ecuatoriano en ser extraditado hacia Estados Unidos en julio del año pasado. Le siguieron Omar Burgos, alias “Llanero”, y Nirama Chávez, alias “Nirama”, vinculados a disidencias de grupos armados ilegales colombianos en agosto del año pasado. También está pendiente la extradición de Darío Peñafiel, alias “Topo”, quien se ha negado a la extradición. La extradición, antes prohibida en la Constitución, es posible en Ecuador desde 2024 cuando se aprobó en una consulta popular. FUENTE: AP