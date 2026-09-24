americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Justicia boliviana ordena detención domiciliaria a hijo del expresidente Luis Arce

LA PAZ, Bolivia (AP) — El hijo del expresidente Luis Arce recibió el jueves detención domiciliaria y saldrá de la cárcel en las próximas horas tras más de medio año detenido preventivamente por un caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Un juez boliviano determinó que Marcelo Arce Mosqueira se defienda desde su domicilio en la región oriental de Santa Cruz, informó el fiscal Alberto Zeballos.

Marcelo y su hermano menor Rafael Ernesto tienen una investigación por la supuesta compra millonaria de tierras. Un año antes, Marcelo fue detenid o por un caso de presunta violencia familiar después que su expareja lo denunció.

Su padre también enfrenta una investigación en la justicia por un presunto caso de corrupción. Recientemente dejó la prisión y está internado en un hospital para una revisión médica.

Hace seis años el expresidente Arce superó un cáncer de riñón y se realizaba revisiones cada año en Brasil. Su defensa busca que se le otorgue detención domiciliaria.

Arce gobernó en el periodo 2020-2025 y pasó el poder en noviembre al presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien ganó en segunda vuelta electoral y puso término a casi 20 años de gobiernos de izquierda.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

En esta imagen, proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania, un cuerpo yace tendido en una calle tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Ataques rusos matan a ocho en Ucrania mientras la ONU debate cómo terminar la guerra

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter