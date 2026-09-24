Justicia boliviana ordena detención domiciliaria a hijo del expresidente Luis Arce

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Un juez boliviano determinó que Marcelo Arce Mosqueira se defienda desde su domicilio en la región oriental de Santa Cruz, informó el fiscal Alberto Zeballos.

Marcelo y su hermano menor Rafael Ernesto tienen una investigación por la supuesta compra millonaria de tierras. Un año antes, Marcelo fue detenid o por un caso de presunta violencia familiar después que su expareja lo denunció.

Su padre también enfrenta una investigación en la justicia por un presunto caso de corrupción. Recientemente dejó la prisión y está internado en un hospital para una revisión médica.

Hace seis años el expresidente Arce superó un cáncer de riñón y se realizaba revisiones cada año en Brasil. Su defensa busca que se le otorgue detención domiciliaria.

Arce gobernó en el periodo 2020-2025 y pasó el poder en noviembre al presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien ganó en segunda vuelta electoral y puso término a casi 20 años de gobiernos de izquierda.

FUENTE: AP

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