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Justicia argentina cierra investigación contra Milei por presunta estafa con criptomoneda $LIBRA

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina dictó el viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una causa por presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales en 2025 que derivó en millonarias pérdidas para inversores.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de la Semana de Argentina, un evento destinado a promover la inversión y las oportunidades de negocios, en París, el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Teresa Suárez, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de la "Semana de Argentina", un evento destinado a promover la inversión y las oportunidades de negocios, en París, el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Teresa Suárez, Archivo) AP

La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi “en razón de que los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal” de estafa, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

Pero horas después los primeros poseedores de la divisa digital que aparentemente accedieron a información privilegiada sobre el lanzamiento comenzaron a retirar sus inversiones y el precio se desplomó. Se retiraron aproximadamente 100 millones de dólares por parte de unas pocas billeteras, que son una suerte de cuentas bancarias en ese ecosistema digital.

La difusión de $LIBRA con un tuit que estuvo varias horas fijado en la cuenta de Milei —con 3,8 millones de seguidores—, terminó derivando en una investigación judicial por presunta estafa en perjuicio de más de 40.000 inversionistas y puso al mandatario bajo la lupa de la justicia argentina y de las autoridades de Estados Unidos.

La resolución judicial del viernes también favoreció a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia; a Hayden Mark Davis, un emprendedor estadounidense que proveyó la infraestructura tecnológica para la creación de $LIBRA, y a dos empresarios argentinos que habrían participado en la creación de la moneda e intermediado entre Milei y el estadounidense.

FUENTE: AP

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