americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania tras el fracaso en el Mundial

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Alemania fichó a Jürgen Klopp para dirigir a la selección nacional, lo que da al extécnico del Liverpool la ardua tarea de revertir la suerte de un equipo que volvió a fracasar en el Mundial.

El exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp mira al terreno de juego antes del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo que enfrentó a Francia y Marruecos en Foxborough, Massachusetts, cerca de Boston, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Martin Meissner)
El exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp mira al terreno de juego antes del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo que enfrentó a Francia y Marruecos en Foxborough, Massachusetts, cerca de Boston, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la derrota ante Paraguay, que supuso que Alemania no logró clasificar a octavos de final de un Mundial masculino por tercera vez consecutiva.

Esta será la vuelta de Klopp a una banca desde que dejó el Liverpool en 2024, alegando agotamiento. En unas declaraciones realizadas mientras mantenía conversaciones acerca del puesto de seleccionador alemán, afirmó sentirse “recargado”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter