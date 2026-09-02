Jurado sigue sin lograr un veredicto en el caso de la madre que asesinó a sus hijos en Massachusetts

Lindsay Clancy reacciona a la noticia de que una mujer fue arrestada por grabar imágenes del jurado en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool) AP

Clancy dirigió una mirada inexpresiva al jurado mientras el juez William Sullivan le explicaba a la sala que los miembros del jurado estaban en un punto muerto en su quinto día de deliberaciones.

El juez envió al jurado de regreso para más deliberaciones después de darles una instrucción estándar, exigida por ley, destinada a instarlos a que sigan conversando sobre un posible veredicto. La mañana del martes, les dio instrucciones similares la primera vez que dijeron que no podían llegar a una decisión unánime.

Clancy, exenfermera obstétrica de Massachusetts, no niega haber estrangulado a sus tres hijos en su casa en 2023. Pero su abogado sostiene que una psicosis posparto la llevó a actuar así. La fiscalía afirma que ella sabía lo que estaba haciendo.

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible mediante una llamada telefónica o un mensaje de texto al 988.

Las deliberaciones del jurado se reanudaron el miércoles por quinto día después de que el juez interrogara a los miembros del jurado, uno por uno, tras el arresto de una mujer acusada de filmarlos cuando salían del tribunal el día anterior.

El juicio de Clancy, transmitido en vivo, ha generado un gran interés, lo que ha hecho que reporteros y espectadores abarroten la sala. El caso también ha provocado profundas divisiones públicas sobre su culpabilidad y sobre los temas relacionados con la salud mental materna tras el parto.

Qué ocurre si hay un juicio nulo

El jurado ha escuchado testimonios de familiares y médicos sobre cómo la salud mental de Clancy se deterioró en los meses previos a las muertes y cómo su tratamiento incluyó varios medicamentos y una breve estancia en un hospital psiquiátrico. Los expertos médicos contratados por la fiscalía y por la defensa llegaron a conclusiones marcadamente distintas sobre su estado psiquiátrico cuando mató a los niños.

Si finalmente los jurados no logran ponerse de acuerdo en un veredicto, el juez podría declarar la nulidad del juicio. Entonces, los fiscales tendrían que decidir si vuelven a llevar a Clancy a juicio, retiran los cargos o intentan negociar un acuerdo de culpabilidad con su abogado.

Si el jurado decide que Clancy fue penalmente responsable de sus actos, podría condenarla por asesinato u homicidio involuntario. Si es absuelta, un juez podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para el público.

El martes, una vez terminada la sesión del tribunal, el abogado de Clancy dijo que era una buena señal que el jurado siguiera trabajando.

“El hecho de que no hayan dicho que ya terminaron es muy, muy alentador. Obviamente, están trabajando muy duro”, afirmó Kevin Reddington.

Qué ocurrió la noche de las muertes

Clancy estranguló a los niños con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de su casa y luego saltó desde una ventana del segundo piso. Permanece paralizada de la cintura para abajo. Sus abogados dicen que escuchó una voz que le decía que matara a los niños para poder acabar con su propia vida.

La fiscalía sostiene que ella envió deliberadamente a su entonces esposo a hacer mandados para sacarlo de la casa, y los fiscales han cuestionado la seriedad de su intento de suicidio. Patrick Clancy ha dicho en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien veía como enferma más que como alguien malvado.

Mujer arrestada fuera del tribunal dice que intentaba fotografiar a Clancy, no al jurado

Dawn Light, de 56 años, de Sutton, Massachusetts, compareció para la lectura de cargos el miércoles en el mismo tribunal de Plymouth, al sur de Boston.

Rodeada de reporteros mientras se dirigía a su auto, le preguntaron por qué filmó fuera del tribunal el martes.

“Para ver a Lindsay. Y sí la vi. La estaban recogiendo en la camioneta”, respondió.

La abogada de Light, Jennifer White, lo calificó como un “malentendido” y dijo que su cliente, una enfermera jubilada, solo intentaba tomar una foto de Clancy y “no interactuar con los miembros del jurado”.

En una entrevista con Hearst Connecticut Media Group antes de su comparecencia, Light se describió como una “adicta a los crímenes” y simpatizante de Clancy.

Fue acusada de intimidación de un testigo, de miembros del jurado o de una persona que aporta información en relación con procedimientos penales. Se presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre y fue liberada sin tener que pagar fianza, pero se le ordenó mantenerse alejada del tribunal, del jurado y de cualquier testigo.

La policía registró el teléfono de la mujer en busca de video del jurado

La fiscal adjunta de distrito Nicole Piacentini dijo que Light estaba estacionada en un área restringida detrás del tribunal y está acusada de filmar a los miembros del jurado cuando salían del edificio. Light dijo a la policía estatal que esperaba para filmar a Clancy y negó haber grabado a los miembros del jurado; sin embargo, los agentes encontraron un video de dichos miembros en la carpeta de archivos eliminados de su teléfono, indicó Piacentini.

“La integridad del sistema judicial está en riesgo por sus acciones”, le dijo Piacentini a un juez durante la lectura de cargos.

El jurado reanuda las deliberaciones un día después del arresto en el tribunal

Sullivan abrió los procedimientos del miércoles con una advertencia a la sala sobre el cumplimiento de sus órdenes.

“Todo el mundo debe tener muy claro que la orden y ese estatuto se están haciendo cumplir”, señaló.

La orden prohíbe que las personas fotografíen o filmen a un miembro del jurado hasta que termine el caso, y prohíbe que alguien siga, contacte, acose o interfiera con un miembro del jurado.

El abogado de Clancy dijo a The Associated Press que el juez llamó a los miembros del jurado uno por uno para preguntarles si había algo que hubieran visto que afectara su capacidad de ser imparciales. Las preguntas del juez no se podían oír desde la galería y no reveló qué preguntó.

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El periodista de The Associated Press Dave Collins contribuyó a este despacho desde Hartford, Connecticut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP