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Junta de gobernadores de la NBA aprueba venta de Trail Blazers a grupo de Tom Dundon

NUEVA YORK (AP) — La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó el lunes la venta de la participación mayoritaria en los Trail Blazers de Portland, del patrimonio de Paul Allen a un grupo encabezado por el inversionista Tom Dundon.

ARCHIVO - Tom Dundon, propietario mayoritario de los Hurricanes de Carolina, habla con los medios antes del inicio de un juego de hockey de la NHL entre los Rangers de Nueva York y los Hurricanes de Carolina en Raleigh, Carolina del Norte, el 19 de febrero de 2019. (Foto AP/Chris Seward, Archivo)
ARCHIVO - Tom Dundon, propietario mayoritario de los Hurricanes de Carolina, habla con los medios antes del inicio de un juego de hockey de la NHL entre los Rangers de Nueva York y los Hurricanes de Carolina en Raleigh, Carolina del Norte, el 19 de febrero de 2019. (Foto AP/Chris Seward, Archivo) AP

La liga indicó en un comunicado que espera que el acuerdo se cierre esta semana. ESPN informó previamente que la transacción fue por 4.000 millones de dólares. En marzo, los Celtics de Boston se vendieron por 6.100 millones de dólares.

El grupo de Dundon incluye a Sheel Tyle, radicado en Portland y cofundador de la firma de inversión Collective Global; Marc Zahr, copresidente de Blue Owl Capital; y el Cherng Family Trust, la oficina familiar y firma de inversión de los cofundadores de Panda Express. A principios de este mes, Dundon vendió una parte de los Hurricanes de Carolina de la NHL a tres nuevos propietarios minoritarios, una transacción que, según se informó, valoró en 332,5 millones de dólares el 12,5% del equipo.

Dundon compró una participación en los Hurricanes en 2017, se convirtió en el propietario mayoritario en 2018 y asumió la propiedad total del club en 2021. Es presidente y socio director de la firma Dundon Capital Partners, con sede en Dallas.

La aprobación de la venta de los Trail Blazers se produce después de que la Legislatura de Oregon aprobara fondos para la remodelación del Moda Center a principios de marzo. La medida otorga al estado la copropiedad del recinto, de 30 años de antigüedad, junto con la ciudad y establece un mecanismo para asegurar 365 millones de dólares para la renovación del edificio. También disipó los temores de que una nueva propiedad pudiera trasladar al equipo a otra ciudad.

El patrimonio de Allen anunció en mayo que había iniciado el proceso de venta de los Trail Blazers. El multimillonario cofundador de Microsoft, que murió en 2018 a los 65 años por complicaciones de un linfoma no Hodgkin, compró originalmente a los Blazers en 1988 por 70 millones de dólares.

Allen también era dueño de los Seahawks de Seattle de la NFL y tenía una participación minoritaria en los Seattle Sounders de la MLS.

Desde su muerte, la hermana de Allen, Jody Allen, ha ejercido como presidenta tanto de los Blazers como de los Seahawks y es fideicomisaria del Paul G. Allen Trust. Paul Allen estipuló en su testamento la eventual venta de sus equipos, y que los ingresos se destinaran a iniciativas filantrópicas. El patrimonio de Allen anunció que inició el proceso de venta de los Seahawks a mediados de febrero, aproximadamente dos semanas después de que el equipo consiguiera el segundo campeonato de Super Bowl en la historia de la franquicia.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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