ARCHIVO - El cantante español Julio Iglesias sonríe durante la ceremonia de develación de su estrella en el Paseo de la Fama de San Juan, Puerto Rico, el jueves 29 de septiembre de 2016. (Foto AP/Carlos Giusti, archivo) AP

El grupo de derechos Women’s Link Worldwide presentó la denuncia en nombre de las dos mujeres, quienes afirmaron que Iglesias las agredió sexual y físicamente en 2021 en sus residencias del Caribe, donde trabajaban. La denuncia se produjo después de una investigación conjunta sobre la presunta conducta indebida de Iglesias realizada por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univision.

Se envió un correo electrónico para solicitar comentarios al abogado de entretenimiento Russell L. King, radicado en Miami y cuyo sitio web incluye a Iglesias entre sus clientes, sin recibir respuesta de momento. Iglesias ya había calificado las acusaciones de falsas.

El artista, de 83 años, es uno de los músicos más exitosos del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en más de una decena de idiomas.

El juez instructor Antonio Piña señaló que la denuncia presentaba indicios preliminares suficientes para que el tribunal abriera diligencias penales, según la resolución. Al hacerlo, el tribunal no está emitiendo un juicio sobre la credibilidad de esas acusaciones, indicó Piña.

El magistrado desestimó partes de la denuncia que alegaban trata de personas y vulneraciones de los derechos laborales.

Tras iniciar su carrera en España, Iglesias alcanzó una enorme popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es padre del cantante pop Enrique Iglesias.

En 1988, ganó un Grammy a la Mejor Interpretación de Pop Latino por su álbum “Un hombre solo”. También recibió un premio a la trayectoria en los Grammy en 2019.

Los fiscales manifestaron a principios de este año que los tribunales españoles carecían de jurisdicción porque la presunta conducta indebida ocurrió en el extranjero y las denunciantes no residían en España.

Posteriormente, las mujeres presentaron una denuncia directa ante el Tribunal Supremo, que aceptó investigar las acusaciones.

El juez ha ordenado que las dos denunciantes declaren en persona el 3 de febrero de 2027.

FUENTE: AP