americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Julián Álvarez, uno de 3 cambios en la Argentina de Messi ante Egipto en 8vos del Mundial

ATLANTA (AP) — Julián Álvarez regresó al once titular de Argentina para el partido de octavos de final el martes contra Egipto en el Mundial.

El capitán argentino Lionel Messi llega al estadio para el partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
El capitán argentino Lionel Messi llega al estadio para el partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

El atacante del Atlético de Madrid reemplazó a Lautaro Martínez en los campeones defensores.

Además, el técnico Lionel Scaloni insertó al lateral izquierdo Nicolás Tagliafico y al mediocampista Leandro Paredes para el duelo en Atlanta.

Egipto dejó en el banco Omar Marmoush, delantero del Manchester City, e incorporó a Haissem Hassan. Mohanad Lashin volvió tras cumplir una suspensión.

Argentina busca convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1958 y 1962.

La Albiceleste se llevó un susto ante la modesta Cabo Verde, cuando necesitó tiempo extra para imponerse 3-2 en la ronda previa.

Egipto ya hizo historia al avanzar a los octavos de final por primera vez. El equipo africano no había superado la fase de grupos en sus cuatro participaciones anteriores.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter