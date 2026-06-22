Julián Álvarez se le planta al Atlético Madrid: "Es momento de una transferencia"

Compartir en:









El delantero de Argentina, Julián Álvarez, a la izquierda, controla la pelota ante Nicolas Seiwald, de Austria, durante el partido por el Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, lunes 22 de junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

La “Araña” ingresó en el segundo tiempo del triunfo 2-0 ante Austria, que le pemitió a la Albiceleste asegurarse el boleto a deciseisavos de final, y luego rompió el silencio que mantuvo las últimas semanas en medio del tira y afloje con el club colchonero por la negativa a negociarlo.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Tengo que ser honesto y hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, dijo el delantero argentino de 26 años el lunes a ESPN.

El Atlético rechazó ofertas del Real Madrid y el Barcelona y se plantó en la cláusula de salida de 500 millones de euros.

Surgido en River Plate, Álvarez llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City en una operación de unos 100 millones de euros.

Reportes de la prensa española y argentina indican que el delantero no se siente a gusto en el equipo dirigido por su compatriota Diego Simeone, por lo que ve con buenos ojos una salida inmediata.

Si bien Álvarez no reveló cuál será su destino, ha trascendido que quiere permanecer en España.

Ante el interés mostrado por su acérrimo rival Real Madrid en Álvarez, los colchoneros reaccionó con un ácido posteo en sus redes sociales para dejar en claro que no está a la venta: “A ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia”. Álvarez llegó al Mundial con una dolencia en el tobillo que sufrió a fines de mayo ante Arsenal en la semifinal de la Liga de Campeones y arrancó como suplente en los dos primero partidos de Argentina. ___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP