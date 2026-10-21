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Jugadores de Saints admiran la Torre Eiffel, asisten a partido del PSG y no temen por la seguridad

VERSALLES, Francia (AP) — Un partido de fútbol americano bandera junto a la Torre Eiffel. Un encuentro de fútbol del PSG en la Liga de Campeones. Una próxima visita al Palacio de Versalles.

Jugadores de los Saints de Nueva Orleans asistieron al partido de la Liga de Campeoens entre PSG y Barcelona, el martes 20 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
Jugadores de los Saints de Nueva Orleans asistieron al partido de la Liga de Campeoens entre PSG y Barcelona, el martes 20 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Los jugadores de los Saints de Nueva Orleans la están pasando bastante bien en París y sus alrededores, pese a las recientes protestas callejeras que derivaron en toques de queda en algunos puntos conflictivos en la capital francesa.

Los Saints se enfrentan a los Steelers de Pittsburgh el domingo en el Stade de France. Desde el lunes por la mañana, cuando llegaron, han podido hacer turismo a tiempo parcial.

“Ha sido una semana emocionante. Soy muy aficionado a la comida, así que lo he estado disfrutando todo. Ni siquiera podría decirte qué he probado. Ni miré los nombres. Simplemente pruebo todo lo que puedo”, comentó el receptor abierto Devaughn Vele.

La salida con sus compañeros incluyó ver la Torre Eiffel.

“Fue increíble verla; es una cultura hermosa, gente hermosa. Creo que muchos de los muchachos tienen la misma emoción. Así que, hasta ahora, ha sido una buena experiencia”, señaló Vele tras la práctica del miércoles.

Trabajadores municipales limpiaron escombros y comerciantes repararon ventanas y rejas de seguridad el miércoles, mientras continuaba la limpieza tras la violencia del fin de semana en varios puntos de París.

El ala defensiva Cam Jordan, sin embargo, dijo que “no vio nada” relacionado con daños a la propiedad cuando visitó una clínica de fútbol americano bandera cerca de la Torre Eiffel.

Está previsto que los Steelers lleguen temprano el viernes.

Partido del PSG, el punto cumbre

Varios jugadores fueron invitados del Paris Saint-Germain para la victoria por 4-2 sobre Barcelona en la Liga de Campeones el martes por la noche.

“No voy a mentir, literalmente fue lo mejor de mi viaje. Me encantó todo del partido. Me encantó el calentamiento, me encantó el ambiente. Me encanta cómo están todos los carteles. Tienen esa lona enorme que sacaron antes del partido con lo de ‘Jason’”, manifestó el safety Justin Reid.

Reid, quien dijo que creció jugando fútbol, deseó que algunos partidos en Estados Unidos tuvieran esa misma vibra.

Sobre las protestas, indicó: “no creo que ninguno de nosotros tenga preocupaciones”, y añadió que la NFL ha proporcionado mucha seguridad para el equipo.

“Ha sido un gran viaje hasta ahora”, agregó Reid, quien planea visitar el Palacio de Versalles más adelante en la semana.

Daniel Carlson no viajó con el equipo

El entrenador en jefe Kellen Moore confirmó que el pateador Daniel Carlson seguía en Estados Unidos por motivos familiares: “Están esperando a un pequeño dentro de poco”.

“Hemos hablado de todo esto. Estamos todos en la misma sintonía. Debería estar aquí en breve”, indicó Moore.

Los Saints podrían ascender a Charlie Smyth desde el equipo de prácticas si Carlson no estuviera disponible.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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