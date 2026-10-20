Jugadores de los Saints ven ganar al PSG en la Liga de Campeones antes del juego NFL en París

Cameron Jordan, de los Saints de Nueva Orleans, asiste al partido de fútbol de la fase inicial de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona en París, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez) AP

Los Saints jugarán contra los Steelers de Pittsburgh en el Stade de France —el estadio nacional— el domingo, en el primer partido de temporada regular de la NFL en París.

Jordan y Kamara fueron invitados al estadio Parc des Princes por el PSG, que busca un tercer título consecutivo de la Liga de Campeones y venció al club español 4-2 con dos goles en los minutos finales. La sensación adolescente Lamine Yamal anotó para el Barcelona.

La delegación de los Saints llegó al aeropuerto Charles de Gaulle el lunes por la mañana y, en una conferencia de prensa virtual, respondió preguntas sobre los recientes disturbios civiles en Francia.

La NFL indicó que el partido seguía programado según lo previsto, junto con otros eventos de la liga planificados para esta semana en la ciudad.

Los Steelers tenían previsto llegar más adelante esta semana.

Durante el fin de semana se registraron disturbios y saqueos generalizados en París y en otras partes de Francia, en el marco de protestas a nivel nacional por el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

Tiendas y edificios alrededor de la Place de la République y la Bastilla, en París, sufrieron graves daños. Unas 2.400 personas fueron arrestadas durante el fin de semana, y las autoridades señalaron que miles de negocios resultaron dañados o saqueados.

El presidente francés Emmanuel Macron condenó el comportamiento en un discurso televisado el domingo por la noche.

Podrían producirse más protestas esta semana, ya que organizaciones estudiantiles de secundaria y universitarias convocaron manifestaciones el jueves y el sábado.

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FUENTE: AP