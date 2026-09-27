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Jugadores de Irlanda usan brazaletes negros y evitan saludos en partido ante Israel

DEBRECEN, Hungría (AP) — Los jugadores de Irlanda e Israel no se dieron la mano antes de su polémico partido de la Liga de Naciones el domingo, y el equipo irlandés llevó brazaletes negros.

Jugadores de Israel e Irlanda en el centro de la cancha durante la interpretación del himno nacional antes del juego de la Liga de Naciones en domingo 27 de septiembre del 2026. (Zsolt Czegledi/MTI via AP)
Jugadores de Israel e Irlanda en el centro de la cancha durante la interpretación del himno nacional antes del juego de la Liga de Naciones en domingo 27 de septiembre del 2026. (Zsolt Czegledi/MTI via AP) AP

El partido llevó a una dura oposición en Irlanda por las acciones de Israel en Gaza.

Los jugadores irlandeses bajaron la mirada hacia el césped con las manos detrás de la espalda durante la interpretación del himno nacional israelí, y el capitán de Irlanda, Dara O’Shea, se acercó al centro del campo para la charla previa al partido con las manos aún firmemente entrelazadas detrás de la espalda.

O’Shea estrechó la mano del árbitro y de sus asistentes, pero no hubo ningún intento de estrechar la mano del capitán de Israel, Manor Solomon.

El portero suplente Gavin Bazuno decidió boicotear el sábado los dos partidos de Irlanda contra Israel debido a lo que, según manifestó, era su “creencia personal de que matar a personas inocentes está mal”.

Un pequeño grupo de aficionados israelíes asistieron al estadio, pero en general estuvo casi vacío, en Debrecen, Hungría. Alrededor de 10 personas sin colores, celebró cuando Troy Parrott abrió el marcador a los 13 minutos.

No se suponía que asistirían aficionados irlandeses, pero algunos de sus seguidores que lograron conseguir entradas a través de la federación israelí de fútbol dijeron a la emisora irlandesa RTÉ que esas habían sido canceladas la noche del sábado.

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