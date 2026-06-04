Jugador de selección de Nueva Zelanda conoce a influencer argentino que lo convirtió en astro viral

Tim Payne, zaguero de la selección de Nueva Zelanda, camina en la cancha durante un partido amistoso ante Haití, el martes 2 de junio de 2026 en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Más bien cinco milones de gracias. Ése es el número de sus nuevos seguidores en redes sociales.

El defensor de Nueva Zelanda conoció el miércoles al influencer argentino Scarsini. Una semana antes, el creador de contenido conocido también como “El Scarso”— pidió a sus seguidores que ayudaran a catapultar la popularidad del destacado futbolista, al llamarlo el jugador “menos conocido” del Mundial que se inaugurará la próxima semana en Estados Unidos, México y Canadá, debido a su escaso número de seguidores en redes sociales.

Pues bien, desde esa solicitud, Payne, de 32 años, pasó de tener poco menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 5 millones, lo que lo convirtió en una sensación viral.

Scarsini vio cómo la selección de Nueva Zelanda —conocida como los All Whites— perdió 4-0 ante Haití en un amistoso en Fort Lauderdale, Florida, la noche del martes. A la mañana siguiente, el influencer de redes sociales se reunió con Payne en el hotel del equipo en Boca Ratón.

“¡Mi amigo!”, gritó Scarsini en inglés al cruzar una puerta y ver a Payne. “¿Cómo estás?”.

Payne también dijo: “¿Cómo estás?” —en español. Luego bromeó con Scarsini al decirle que esa palabra es, básicamente, todo su vocabulario en español.

Payne le agradeció a Scarsini “por todo” y describió toda la experiencia como “muy loca”.

“No sabía qué sentir, ¿sabes?, porque es algo muy ajeno a mí”, manifestó Payne. “Todavía lo estoy procesando, pero es increíble. Y te agradezco que lo hayas hecho por mí, ¿sabes?”

Scarsini le preguntó a Payne cómo se siente que este enorme impulso de fama ocurra justo antes de que comience el Mundial.

“Obviamente es bueno para mí y también para el fútbol de Nueva Zelanda”, expresó Payne. “Nos pone bajo los reflectores, lo cual es algo positivo, pero al mismo tiempo, yo no cambio. Sigo siendo la persona que soy. Sólo sigo intentando hacer lo que hago, que es jugar al fútbol y tratar de rendir por mi país”.

Scarsini dijo que Payne debería visitarlo algún día en Argentina, y que él también iría algún día a Nueva Zelanda. Luego, Payne le entregó una camiseta de los All Whites con su número 2 y se la firmó, antes de que ambos posaran para fotos y volvieran a abrazarse.

Nueva Zelanda inicia su participación en el Grupo G del Mundial ante Irán el 15 de junio en Inglewood, California. Bélgica y Egipto también están en el grupo. Nueva Zelanda, que jugará el Mundial por tercera vez tras clasificarse en 1982 y 2010, aún no ha ganado un partido.

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El periodista deportivo de AP Steve McMorran en Wellington, Nueva Zelanda, contribuyó a este despacho.

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FUENTE: AP