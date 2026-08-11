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Jugador de fútbol americano escolar en Arkansas entrena con una serpiente venenosa en el casco

MAUMELLE, Arkansas, EE.UU. (AP) — Un jugador de fútbol americano en una secundaria del estado de Arkansas tendrá ahora más cuidado de dónde mete la cabeza. Encontró una serpiente venenosa dentro de su casco durante un entrenamiento.

ARCHIVO - El cornerback de los Lions de Detroit, Therrion Arnold, reacciona tras una jugada en el partido ante los Packers de Green Bay, el 27 de noviembre de 2025 (AP Foto/Paul Sancya, Archivo)
ARCHIVO - El cornerback de los Lions de Detroit, Therrion Arnold, reacciona tras una jugada en el partido ante los Packers de Green Bay, el 27 de noviembre de 2025 (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) AP

El estudiante de Maumelle High sintió un movimiento inusual dentro de su equipo de protección tras el calentamiento de la semana pasada y llevó su casco a un entrenador asistente para que lo revisara. Detrás de parte del acolchado se descubrió una serpiente boca de algodón (Agkistrodon piscivorus) que se deslizaba en el casco.

El crotalino se resistía tanto a salir del casco que agentes de policía tuvieron que verter agua dentro para obligar a que la serpiente emergiera y para meterla en una bolsa. Técnicos de control animal llegaron unos minutos después, identificaron a la serpiente como una peligrosa boca de algodón y la trasladaron a una zona boscosa lejos de la escuela.

Las bocas de algodón son las segundas serpientes más venenosas que se encuentran en Arkansas.

El director de control animal, Chris Davis, indicó que el jugador llevó puesto el casco durante casi una hora y tuvo suerte de no sufrir una mordedura.

“Fue surrealista", opinó. "Tenías que estar ahí y tomar fotos para decir que esto era real”.

El jugador tomó otro casco y continuó el entrenamiento. Pero la situación llevó al entrenador principal a insistir ante los jugadores deben examinar cuidadosamente su equipamiento antes de usarlo, revisando si hay insectos —o quizá algo más grande y más peligroso.

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Deportes de AP: https://apnews.com/sports

FUENTE: AP

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