Jueza ordena a Trump que declare bajo juramento antes del 11 de diciembre en demanda contra la BBC

El presidente estadounidense Donald Trump habla con reporteros tras su llegada en el Air Force One, el miércoles 21 de octubre de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La orden, emitida por la jueza magistrada federal Enjoliqué Lett, se produjo después de que los abogados de la BBC se quejaran de que Trump había retrasado su comparecencia. El abogado Charles Tobin señaló que, a falta de dos meses para que concluya la fase de obtención de pruebas, “aún no hemos podido tomar declaración al demandante”.

Tobin indicó que se había acordado una fecha, el 16 de octubre, pero que el presidente republicano la canceló alegando “asuntos de importancia nacional”. Según Tobin, en realidad, Trump se encontraba realizando actividades de campaña en Georgia.

“Participaba en política partidista y dio prioridad a eso antes que a comparecer para prestar declaración”, afirmó.

La jueza Lett estableció que Trump debe declarar antes del 11 de diciembre; de lo contrario, se enfrentará a sanciones que podrían incluir la desestimación de su demanda, a menos que el periodo de obtención de pruebas se prorrogue más allá del 18 de diciembre.

El jueves, los abogados de la BBC y de Trump se enfrentaron en los tribunales el jueves para determinar si el exfiscal especial Jack Smith debe ser interrogado bajo juramento en el caso de difamación por 10.000 millones de dólares que el mandatario presentó contra la emisora, una posibilidad a la que Trump se opone firmemente.

En una audiencia ante la jueza magistrada de Estados Unidos Enjoliqué Lett en Miami, también se esperaba que las partes abordaran el espinoso asunto de cuándo el propio Trump estará disponible para declarar bajo juramento.

La semana pasada, la BBC pidió a la jueza que obligue a Trump a comparecer después de que, según dijeron, canceló una fecha acordada para el 16 de octubre, alegando “asuntos de importancia nacional”. La emisora británica sostiene que Trump intenta retrasar su comparecencia hasta enero de 2027. La jueza ha amenazado con sanciones si el republicano no cumple con el calendario del tribunal.

Trump, que a menudo ha evitado hacer declaraciones bajo juramento, presentó su demanda contra la BBC el diciembre pasado y reclama 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios. Acusó a la emisora, financiada con fondos públicos, de difamación, así como de prácticas comerciales engañosas e injustas relacionadas con un documental, “Trump: A Second Chance” (“Trump: una segunda oportunidad”).

La BBC reconoció que los realizadores empalmaron citas de distintas secciones del discurso que Trump pronunció ante sus simpatizantes el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos, para que pareciera que incitaba directamente a la violencia. La emisora se disculpó por la edición, y el director de la BBC y su principal ejecutivo de noticias renunciaron. Pero la emisora ha negado las afirmaciones de Trump de que lo difamó.

Los abogados de Trump dicen que Jack Smith “carece de conocimiento personal” sobre asuntos del caso

Para reforzar su defensa, la emisora citó a Smith a declarar a principios de este mes. Los abogados de Trump sostuvieron, en una presentación conjunta en la que solicitaron una audiencia sobre el asunto, que no había una buena razón para que Smith, que no es parte del caso, compareciera.

“Smith carece de cualquier conocimiento personal respecto de los asuntos en esta causa”, argumentaron en el escrito. “No estuvo presente cuando se pronunció el discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021… ni participó en su preparación. Smith no tiene conocimiento personal alguno sobre el estado de ánimo del presidente Trump en el momento en que se dio el discurso”.

La parte de Trump también sostuvo que “el testimonio de Smith sería duplicativo”, porque publicó su extenso informe sobre los hechos del 6 de enero y además testificó durante muchas horas. “La totalidad de su testimonio está disponible públicamente”, argumentó.

La BBC respondió, en el mismo escrito, que había pocas fuentes más conocedoras sobre los hechos del 6 de enero que Smith, quien los estudió e investigó durante años.

“Es difícil imaginar una fuente más autorizada sobre estos asuntos que el señor Smith, quien dedicó años a reunir pruebas sobre esos temas con el respaldo de la fuerza del Departamento de Justicia y el poder del jurado investigador”, sostuvieron los abogados de la BBC.

“Nadie obligó al demandante a presentar esta demanda y a disputar que su discurso del 6 de enero incitó la violencia que siguió en el Capitolio. Pero mientras elija mantener el caso, no puede cometer la injusticia fundamental de impedir que la BBC obtenga las pruebas que necesita para defenderse con solidez respecto de cada elemento de su reclamación…”

¿Cuándo presentará Trump una declaración bajo juramento?

También sigue pendiente una pregunta clave: ¿cuándo comparecerá el propio Trump? En un escrito del 13 de octubre, los abogados de la BBC dijeron que solicitaron por primera vez fechas para una declaración bajo juramento en julio y que insistieron repetidamente, hasta que ambas partes finalmente acordaron el 16 de octubre.

Tras semanas de silencio, escribieron: “El abogado del demandante respondió el 28 de septiembre de 2026, indicando que ‘el presidente ya no está disponible para su declaración bajo juramento el 16 de octubre debido a otros asuntos de importancia nacional’ y que el abogado ‘se esforzaría por proporcionarle una fecha de reemplazo para finales de esta semana’. No lo hizo”.

Dijeron que luego se les informó que Trump “no tiene disponibilidad alguna para una declaración bajo juramento” antes del cierre previsto del periodo de recopilación de pruebas, programado para el 18 de diciembre, y que Trump, en cambio, se pondría a disposición la segunda o tercera semana de enero.

“Con dos meses de recopilación de pruebas restantes, la BBC todavía no ha podido tomar declaración bajo juramento, y ni siquiera tiene un calendario para tomar declaración bajo juramento, a la figura más central de este caso: el propio demandante”, escribió el abogado Charles D. Tobin en el escrito. “Esas demoras han desafiado el espíritu cooperativo del proceso de recopilación de pruebas y han impedido que la BBC obtenga las pruebas necesarias para litigar con solidez su defensa”.

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Noveck reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP