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Jueza ordena al gobierno de Trump frenar investigación de voto de no ciudadanos en 9 estados

Una jueza federal en California ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que detenga las investigaciones en nueve estados sobre si personas que no son ciudadanas están inscritas para votar.

Policías escoltan a una persona acusada de votar ilegalmente en Commerce, California, el 19 de octubre del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)
Policías escoltan a una persona acusada de votar ilegalmente en Commerce, California, el 19 de octubre del 2026. (AP foto/Jae C. Hong) AP

La jueza Araceli Martinez-Olguin en Oakland determinó que el esfuerzo del gobierno se basa en datos plagados de errores y que está provocando la intimidación de grupos que realizan labores de asistencia a votantes. Señaló que debe suspenderse hasta que cierren las urnas el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

La jueza dejó en suspenso su fallo, emitido el miércoles, hasta el viernes para darle al gobierno la oportunidad de apelar.

El fallo se aplica a investigaciones en California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

La decisión se produce mientras el gobierno de Trump ha estado buscando votantes no ciudadanos en todo el país en los meses previos a las elecciones de mitad de mandato. El gobierno ha indicado que se trata de un problema importante, cuando en realidad es bastante raro, como incluso han demostrado sus propias investigaciones.

La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, San Francisco y el condado de Santa Clara. De momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a pedidos de comentario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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