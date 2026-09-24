Juez ordena a la Casa Blanca que restablezca el acceso a los medios vetados por Trump

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Es el último episodio en un enfrentamiento cada vez más intenso entre Trump y medios cuya cobertura no le agrada. El mandatario anunció que prohibía el acceso a esos medios el 18 de septiembre, arremetiendo contra lo que calificó de “noticias falsas”. Más tarde, manifestó que la cobertura negativa era peligrosa para el país.

Los medios argumentaron que fueron señalados por el contenido de su cobertura —en otras palabras, discriminación de opiniones— y calificaron el veto como una “flagrante violación” de la Primera Enmienda.

El juez de distrito de Estados Unidos Timothy Kelly —a quien Trump nominó en 2017 y que un año más tarde ordenó que se restableciera el acceso de un periodista de CNN en un caso similar— escuchó los argumentos de las partes el miércoles y concluyó la audiencia sin emitir un fallo.

El jueves, emitió una suspensión temporal que estará vigente por 14 días. Este tipo de órdenes suelen tener por objeto preservar el statu quo mientras el tribunal realiza una revisión más detallada del caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP