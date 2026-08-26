Juez militar fija fecha para el juicio del acusado de planear los ataques del 11 de septiembre

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La fiscalía había solicitado que el juicio se llevara a cabo en enero de 2027, pero se realizará 18 meses después. El tiempo adicional es necesario para resolver disputas previas al juicio, incluidos desacuerdos sobre qué pruebas pueden presentarse durante el proceso, escribió en su fallo el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael A. Schrama.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y gobiernos sucesivos han atravesado problemas durante más de dos décadas para llevar ante la justicia al hombre acusado de planear uno de los peores ataques en la historia contra Estados Unidos.

El juicio de 2028 depende de que el caso cumpla con ciertos criterios o podría aplazarse nuevamente. En un principio se había programado para 2021, pero luego fue cancelado.

Mohammed está acusado de elaborar y dirigir el plan para impactar aviones secuestrados contra el World Trade Center y el Pentágono. Otro de los aviones secuestrados se estrelló en un campo en Pensilvania. Enfrenta juicio junto a tres presuntos cómplices: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi.

Son algunos de los últimos detenidos que permanecen recluidos en la base militar de Estados Unidos en bahía de Guantánamo, Cuba.

Un tribunal federal de apelaciones anuló el año pasado un acuerdo que le habría permitido a Mohammed declararse culpable en un pacto que descartaba la pena capital por su participación en los ataques de 2001.

Ese acuerdo estipulaba condenas de cadena perpetua sin libertad condicional para Mohammed y dos de los acusados. También habría obligado a los hombres a responder a cualquier pregunta pendiente que los familiares de las víctimas tengan sobre los ataques. Pero, tras negociar el acuerdo durante dos años, fue desconocido por el gobierno del expresidente Joe Biden. FUENTE: AP