americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juez militar fija fecha para el juicio del acusado de planear los ataques del 11 de septiembre

Un juez militar de Estados Unidos fijó para el 5 de junio de 2028 la fecha del juicio contra Khalid Sheikh Mohammed y otros tres acusados de planear los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La fiscalía había solicitado que el juicio se llevara a cabo en enero de 2027, pero se realizará 18 meses después. El tiempo adicional es necesario para resolver disputas previas al juicio, incluidos desacuerdos sobre qué pruebas pueden presentarse durante el proceso, escribió en su fallo el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael A. Schrama.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y gobiernos sucesivos han atravesado problemas durante más de dos décadas para llevar ante la justicia al hombre acusado de planear uno de los peores ataques en la historia contra Estados Unidos.

El juicio de 2028 depende de que el caso cumpla con ciertos criterios o podría aplazarse nuevamente. En un principio se había programado para 2021, pero luego fue cancelado.

Mohammed está acusado de elaborar y dirigir el plan para impactar aviones secuestrados contra el World Trade Center y el Pentágono. Otro de los aviones secuestrados se estrelló en un campo en Pensilvania. Enfrenta juicio junto a tres presuntos cómplices: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi.

Son algunos de los últimos detenidos que permanecen recluidos en la base militar de Estados Unidos en bahía de Guantánamo, Cuba.

Un tribunal federal de apelaciones anuló el año pasado un acuerdo que le habría permitido a Mohammed declararse culpable en un pacto que descartaba la pena capital por su participación en los ataques de 2001.

Ese acuerdo estipulaba condenas de cadena perpetua sin libertad condicional para Mohammed y dos de los acusados. También habría obligado a los hombres a responder a cualquier pregunta pendiente que los familiares de las víctimas tengan sobre los ataques. Pero, tras negociar el acuerdo durante dos años, fue desconocido por el gobierno del expresidente Joe Biden.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Destacados del día

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Un empleado revisa la tarjeta de identificación de un cliente antes de registrar una compra de alcohol en una tienda de comestibles en Arlington Heights, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter