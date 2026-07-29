Juez envió a un médico a evaluar un centro de detención del ICE en California. Esto fue lo que halló

Las conclusiones aparecen en un informe del doctor Muthusamy Anandkumar, quien fue designado por un tribunal para evaluar las condiciones del Centro de Procesamiento de Inmigración de California City, ubicado a unos 120 kilómetros (75 millas) al este de Bakersfield y que es operado por la empresa privada de prisiones CoreCivic. El gobierno federal adquirió la instalación a principios de este mes, pero CoreCivic se mantiene como su operador.

Un juez designó a Anundkumar en marzo como parte de una demanda interpuesta por siete detenidos que aseguran que las condiciones en la instalación constituyen una violación de sus derechos al debido proceso.

“La instalación carece de un sistema confiable para proporcionar atención médica adecuada de manera constante, poniendo a las personas en grave riesgo de sufrir daños ya sean inmediatos o a largo plazo”, escribió Anandkumar. “Más que fallas ocasionales en la atención, este patrón es indicativo de problemas más amplios en el sistema de prestación de atención médica de la instalación”.

La culpa, escribió Anandkumar, no es de los trabajadores de salud, sino un problema de falta de personal, gestión y supervisión. En ocasiones, se retiró a personal de la capacitación para cubrir un turno debido a la escasez de empleados.

“Como resultado, personal que no había concluido con su capacitación, estaba capacitando a personal nuevo”, escribió Anandkumar. “Tomando en consideración el número de pacientes y la gravedad de sus necesidades médicas y de salud mental, estas brechas significativas contribuyen a un entorno inseguro”.

Anandkumar encontró 13 áreas de deficiencia en el programa de atención médica de CoreCivic en California City. Entre ellas figuraban atención de emergencia , atención dental y manejo de enfermedades crónicas. También determinó que la instalación no proporcionaba acceso oportuno a medicamentos recetados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) abrió el centro de detención de inmigrantes en lo que alguna vez fue una prisión estatal y comenzó a admitir detenidos en agosto. Un mes después, un grupo estatal dedicado a la defensa de los derechos de personas con discapacidad realizó una inspección de dos días en la instalación y determinó que sus operadores no distribuían medicamentos para afecciones potencialmente mortales, además de que no programaban cirugías a tiempo para las personas que las necesitaban.

Los hallazgos de la inspección de Disability Rights California reflejan muchas de las conclusiones de Anandkumar, incluida una respuesta tardía a solicitudes de atención por enfermedad grave y la falta de distribución de medicamentos para afecciones que requieren un manejo constante, como diabetes, presión arterial alta y convulsiones.

Un portavoz de CoreCivic aseguró que la instalación ofrece acceso diario a servicios de atención física y mental, y destacó que los servicios médicos de emergencia están disponibles las 24 horas del día, todos los días.

“Cuando se requiere atención especializada o avanzada más allá de los servicios disponibles en el lugar, el personal de salud de la instalación se coordina con médicos, hospitales y proveedores especializados en la comunidad para facilitar el acceso al tratamiento médicamente necesario”, subrayó Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic. “Si bien trabajamos diligentemente para organizar y respaldar esas citas, la instalación no tiene control sobre la programación, disponibilidad y capacidad de los proveedores externos”.

Gustin indicó que el cumplimiento de las normas en los centros de detención de inmigrantes es supervisado por un funcionario del ICE.

La demanda presentada ante un tribunal federal en el Distrito Norte de California sostiene que los detenidos no cuentan con vestimenta adecuada para las frías noches del desierto, ni atención médica apropiada. La denuncia arguye que los detenidos con problemas de movilidad no tienen acceso a sillas de ruedas y, en algunos casos, no pueden bañarse ni vestirse por sí mismos.

Sokhean Keo, uno de los demandantes que se encuentra detenido en California City, afirmó en un comunicado distribuido por la ACLU que nunca recibió el medicamento que se le recetó para una infección.

“Si no hay un cambio en este sistema”, expresó Keo, “la gente enferma va a morir”.

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Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP