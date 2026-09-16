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Juez condena a Jawahar a 11 años por fraude millonario que tuvo 64 víctimas, Kelce entre ellas

SAN LUIS (AP) — El creador de una empresa de inversiones con sede en Texas fue condenado a 11 años en una prisión federal por su papel en un esquema Ponzi que, según los fiscales, estafó a 64 víctimas, entre ellas el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, corre con el balón después de una recepción en el partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, corre con el balón después de una recepción en el partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El juez federal de distrito Zachary Bluestone condenó a Siddharth Jawahar, de 38 años, y le ordenó pagar 31,35 millones de dólares en restitución a las víctimas el martes. El abogado de Jawahar no respondió de inmediato a un mensaje de voz en el que se le solicitaban comentarios.

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Missouri indicó que, entre julio de 2016 y diciembre de 2023, Jawahar recibió más de 35 millones de dólares de inversionistas en su empresa, Swiftarc Capital LLC, pero solo invirtió alrededor de 10 millones de esa cantidad.

En cambio, señalaron los fiscales, utilizó dinero de nuevos inversionistas para reembolsar a inversionistas anteriores y para financiar un estilo de vida extravagante que incluía apartamentos de lujo en la ciudad de Nueva York y Austin, Texas, viajes en jet privado y salidas costosas.

La estación de noticias de San Luis KMOV-TV informó que los fiscales manifestaron ante el tribunal que Kelce estaba entre las víctimas, pero no dieron más detalles. Un artículo de Forbes de 2021 indicó que Kelce invirtió en un fondo establecido por la empresa de Jawahar, Swiftarc.

Robert Patrick, portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Missouri, dijo que hubo 64 víctimas en total, pero declinó responder preguntas sobre la relación de Kelce con el caso. Los portavoces de Kelce no respondieron de inmediato a correos electrónicos en los que se les pedían comentarios.

Un gran jurado imputó a Jawahar en 2023 y él se declaró culpable en enero de tres cargos de fraude electrónico.

Jawahar es originario de India y vivía en Estados Unidos sin estatus legal desde 2005, según documentos judiciales. Los fiscales sostienen que, tras su imputación, Jawahar intentó instruir a una víctima para que diera una declaración favorable al FBI, que mintió sobre su estatus migratorio y trató de lograr que un familiar borrara de forma remota su iPhone para ocultar pruebas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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