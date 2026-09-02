Juez brasileño que encarceló a Bolsonaro enfrenta críticas por presuntos vínculos con banquero

Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, hace un gesto de aprobación con el pulgar durante una sesión plenaria del tribunal, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Políticos, ministros del gobierno, periódicos y expertos jurídicos examinaron minuciosamente el miércoles la actuación del juez Alexandre de Moraes, luego de que documentos de la Policía Federal —dados a conocer por uno de sus pares— mostraran que el desacreditado banquero Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master, intentó obtener repetidamente asesoramiento de una persona que las autoridades dicen era De Moraes.

Según los documentos, los investigadores creen que Vorcaro actuó en distintas ocasiones con base en consejos de De Moraes. El banquero también agradeció al juez en respuestas a mensajes que la policía no pudo leer, y habló de las presuntas conversaciones en otros mensajes con sus amigos.

Los 10 integrantes del Supremo Tribunal Federal se reunieron el miércoles en Brasilia, menos de 24 horas después de las revelaciones, pero ninguno abordó la situación. Como de costumbre, De Moraes se sentó junto al juez André Mendonca, quien desprecintó los documentos. Ambos no hablaron durante la sesión, que se centró en otros casos.

Pero la presión sobre De Moraes se sintió fuera del tribunal.

“Mientras el juez permanezca en el cargo, la deshonra y el descrédito seguirán acumulándose sobre el tribunal. El camino más digno y rápido sería que el juez renuncie. Eso evitaría a las instituciones del país un daño innecesario y prolongado”, señaló el diario Folha de S. Paulo, y añadió que el Senado debería hacerle un juicio político al juez si no decide irse.

Las acusaciones, que llevaron al cierre del Banco Master y al encarcelamiento de Vorcaro mientras aguarda ser enjuiciado, han puesto bajo escrutinio a varios políticos de cara a las elecciones de octubre. Diversos legisladores, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro —candidato opositor—, y un aliado histórico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva han quedado inmersos en el escándalo.

Lula no ha hecho comentarios sobre el caso, pero el senador Bolsonaro, quien admitió haber recibido al menos 12 millones de dólares de Vorcaro para patrocinar una película sobre la vida de su padre, dijo que De Moraes “cometió varios delitos”.

“No es aceptable, con todo lo que se ha revelado, que siga siendo juez del Supremo Tribunal Federal”, expresó el senador Bolsonaro durante un acto de campaña en el estado sureño de Río Grande do Sul.

Otros candidatos también dijeron que quieren que De Moraes deje el tribunal.

Los documentos desprecintados por Mendonca, quien fue nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro, también mostraron que De Moraes revisó un contrato entre Vorcaro y su esposa, Viviane Barci de Moraes, por un valor de 130 millones de reales brasileños (unos 26 millones de dólares), que ya era público.

Los abogados de la esposa de De Moraes indicaron en un comunicado el martes que el juez del Supremo Tribunal Federal sí revisó el documento para asegurarse de que no hubiera conflicto de intereses con su cargo. Los abogados añadieron que De Moraes nunca emitio fallos en casos que involucraran a Banco Master ni a Vorcaro.

El propio De Moraes no ha hecho comentarios sobre los hallazgos.

Carlos Fávaro, exministro de Agricultura durante el gobierno de Lula y a menudo considerado una voz del sector empresarial, manifestó en redes sociales que De Moraes tiene dos opciones: aclarar lo ocurrido o renunciar. Los ministros actuales del gobierno han permanecido en silencio.

El Supremo Tribunal Federal tendría que votar para determinar si De Moraes puede ser investigado formalmente y cuándo. Esas decisiones quedarían en manos de Mendonca, quien preside el caso, y del presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin.

Durante una ceremonia previa a la sesión vespertina del tribunal, Fachin indicó que anunciará las próximas medidas en los días venideros tras analizar los hechos y seguir los procedimientos correctos.

“En momentos de particular gravedad, es deber de todos preservar la integridad del Supremo Tribunal Federal, la autoridad de sus decisiones, el respeto a sus normas y, sobre todo, la confianza de la sociedad en la institución”, declaró Fachin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP