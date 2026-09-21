Juez argentino formaliza acusaciones contra iraníes y libanés para juicio en ausencia por atentado

Argentina considera a Irán ideólogo del atentado la contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la milicia libanesa Hezbollah como autora material. Teherán niega cualquier implicación en el ataque.

A más de un año de que el Congreso argentino aprobara por ley la figura jurídica del juicio en ausencia , el juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento de ocho acusados por el ataque con un coche bomba bajo los delitos de “homicidio y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso”, entre otros cargos, según la resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.

Con el juicio en ausencia Argentina busca dar una reparación a las familias de las víctimas fatales y a los más de 300 heridos que dejó el atentado después de tres décadas de impunidad y redoblar la presión sobre Irán que hasta aquí se ha negado a colaborar con la justicia local.

La acusación apunta contra Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, excanciller; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, excomandante de la fuerza Al Quds como autores intelectuales y organizadores del atentado.

Como cómplices fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la sede diplomática, y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El octavo acusado es Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), un agente libanés de Hezbollah al que se le imputa “la coordinación final” del atentado.

“La decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, agrupación pro-iraní con sede en el Líbano, que organizó su ejecución mediante una red de apoyo regional y local”, indicó Rafecas. El juez también impuso un embargo de 500.000 dólares a cada uno de los acusados.

Por el ataque contra AMIA no hay arrestados. Varios iraníes fueron citados a declarar por la justicia argentina hace casi dos décadas y sobre ellos pesan órdenes de captura internacional.

En febrero de 2025 el Congreso argentino aprobó el juicio en ausencia únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Los procesamientos dispuestos por Rafecas este lunes podrán ser apelados y, de ser confirmados por las instancias superiores, el magistrado quedará habilitado para elevar el expediente a juicio oral y público.

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La corresponsal de AP en Buenos Aires Débora Rey contribuyó en este reporte.

FUENTE: AP