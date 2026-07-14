Juez aprueba indemnizar a estadounidenses que fueron encarcelados en Venezuela

El gobierno de Maduro liberó en 2023 a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval a cambio de la libertad de Alex Saab, un empresario descrito desde hace tiempo por funcionarios estadounidenses como el testaferro de Maduro y que estaba a la espera de juicio en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

El año pasado, los tres estadounidenses demandaron a varios altos funcionarios venezolanos, incluida la ahora presidenta en funciones Delcy Rodríguez, al afirmar que fueron sometidos a tortura física y psicológica —descargas eléctricas, posiciones de estrés y golpizas— que sigue causándoles angustia y trauma a ellos y a sus familias hoy. Acusaciones similares de abusos también están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional.

El juez Darrin P. Gayles, en Miami, dictó el martes una sentencia contra Maduro, Saab y otros cinco acusados individuales, así como contra el “Cartel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos mandos militares, por no responder a la demanda. Rodríguez no fue incluida en el fallo después de que sus abogados comparecieran en abril para solicitar que se desestimara la querella, al argumentar que, como jefa de Estado debidamente reconocida, goza de inmunidad frente a acciones civiles en Estados Unidos, una afirmación que los demandantes impugnan.

El caso es el mayor fallo hasta la fecha en medio de una oleada de demandas presentadas por estadounidenses encarcelados en Venezuela. Todos solicitaron daños y perjuicios al amparo de una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros incautar los activos de quienes los victimizaron.

“El secuestro”, escribió el juez Gayles en su fallo de 19 páginas, fue solo uno de muchos delitos “cometidos con el fin de respaldar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela, lo que a su vez permitió que la conspiración criminal de Maduro obtuviera ganancias mal habidas”.

Un abogado de Saab —quien nuevamente está bajo custodia de Estados Unidos y enfrenta nuevos cargos después de que Rodríguez lo entregara a las autoridades estadounidenses en mayo— declinó hacer comentarios. Los abogados de Rodríguez no han respondido a una solicitud de comentarios.

Cada uno de los demandantes llegó a Venezuela sin sospechar que sería acusado de espionaje y utilizado como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos.

Kenemore, que pasó 643 días en la cárcel, era un profesional de la informática de Fort Worth, Texas, que había estado viviendo en la vecina Colombia con una mujer venezolana a la que conoció en internet cuando ambos se recuperaban de divorcios. En 2022, fue secuestrado por hombres armados cerca de la frontera y luego entregado a las autoridades venezolanas e inmediatamente encarcelado, según la demanda.

Saad, originario de Alabama, había estado viviendo en Venezuela y trabajando en construcción durante varios años en el momento de su detención, según la demanda. Junto con Marval, quien era dueño de una empresa en Florida y hacía negocios en Venezuela, todos fueron retenidos por la temida policía de inteligencia militar venezolana.

El gobierno de Trump calificó al “Cartel de los Soles” como una organización terrorista extranjera antes de un masivo despliegue militar en el Caribe que derivó en la captura de Maduro en enero para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.

El expresidente ha negado cualquier irregularidad y algunos observadores dudan de que la corrupción, que desde hace tiempo se ha enquistado dentro de los cuarteles de Venezuela, haya llevado a la creación de un grupo cohesionado de contrabando de drogas que funcione como otros cárteles latinoamericanos. __________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP