Juez acepta declaración de culpabilidad de Antonio Brown y lo condena a libertad condicional

ARCHIVO — El exreceptor abierto de la NFL, Antonio Brown, comparece ante el tribunal en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein en Miami, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (Carl Juste/Miami Herald vía AP, Pool, Archivo) AP

La jueza Marisa Tinkler Mendez condenó a Brown a tres años de libertad condicional, periodo durante el cual deberá asistir a sesiones semanales de asesoramiento y no poseer un arma de fuego, entre otras condiciones.

Con el acuerdo de culpabilidad, no tendría una condena penal y podría solicitar la terminación anticipada de la libertad condicional aproximadamente a mitad de la sentencia, siempre y cuando cumpla todos los términos.

La declaración de culpabilidad por el cargo reducido, que Brown presentó en un tribunal estatal en Miami, permite al receptor abierto All-Pro evitar una pena de prisión.

Inicialmente, Brown había sido acusado de intento de asesinato después de que la policía afirmara que tomó una pistola de un miembro del personal de seguridad en el evento y disparó dos veces contra un hombre con el que antes había tenido una pelea a puñetazos.

Brown sostuvo que se estaba defendiendo de un ataque mientras otras personas intentaban robarle joyas.

La ley Stand Your Ground de Florida permite que las personas que creen enfrentar la muerte o lesiones graves utilicen fuerza letal para defenderse sin la obligación de retirarse.

El hombre, de 38 años, enfrentaba hasta 30 años de prisión si era declarado culpable del cargo original de intento de asesinato.

Brown pasó 12 años en la NFL, la mayor parte con los Steelers de Pittsburgh. Ganó un Super Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay en 2021 con Tom Brady como quarterback.

Sin embargo, la temporada siguiente Brown prácticamente puso fin a su carrera cuando, de manera inexplicable, se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo durante un partido. Los Buccaneers lo dejaron en libertad tras el incidente.

Brown ha enfrentado otros problemas legales en los últimos años.

Anteriormente fue acusado de agresión contra el conductor de un camión de mudanzas en movimiento, enfrentó varios cargos de violencia doméstica, incumplimiento del pago de manutención infantil y otros incidentes.

Brown fue extraditado en noviembre de 2025 desde Dubái, donde tiene intereses comerciales, después de que se emitiera en junio de ese mismo año una orden de arresto por el cargo de intento de asesinato.

FUENTE: AP