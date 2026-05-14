Judíos ultranacionalistas corean consignas racistas en marcha anual en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Jóvenes israelíes celebran el Día de Jerusalén, en esa ciudad, el 14 de mayo del 2026. (AP foto/Leo Correa) AP

El grupo, joven y en su mayoría masculino, entonó los cánticos bajo la mirada de la policía israelí, que había acordonado partes de la plaza para que los periodistas cubrieran el evento. La plaza, normalmente un mercado bullicioso para los residentes palestinos de Jerusalén oriental, estaba desprovista de palestinos cuando comenzó la marcha.

La marcha conmemora lo que Israel llama el Día de Jerusalén, que marca la captura por parte de Israel de Jerusalén oriental, incluida la Ciudad Vieja y sus lugares sagrados venerados por judíos, cristianos y musulmanes, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Este año llega mientras el país avanza hacia nuevas elecciones, e Israel y su gobierno de línea dura están ansiosos por reforzar el apoyo entre su base religiosa y nacionalista.

La procesión a menudo deriva en enfrentamientos violentos entre ultranacionalistas y residentes palestinos. El jueves también se pudo escuchar a la multitud corear “Mahoma está muerto”, en referencia al profeta musulmán y fundador del islam.

A primera hora del jueves, la mayoría de los residentes palestinos de la zona se habían encerrado en sus casas y los comerciantes colgaron pesados candados en las puertas, cerrando temprano por seguridad.

Yehonatan Sopher, de 21 años, contó que ha participado en la marcha anual desde que acudía con su familia cuando era niño. Este año, explicó que vino con compañeros desde un seminario judío en el norte de Israel, y que pasaron la noche en oración y estudio de la Torá antes de viajar a Jerusalén.

“Jerusalén es una de las cosas más significativas en nuestra religión", declaró Sopher. "Es la raíz de todo”. Desestimó los cánticos racistas como actos de una pequeña minoría de participantes.

Más temprano en el día, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir realizó otra visita provocadora al lugar sagrado más sensible de Jerusalén, el recinto en lo alto de una colina donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del islam. Los judíos veneran el lugar como el Monte del Templo, donde alguna vez se alzaron los templos bíblicos y el sitio más sagrado del judaísmo.

Ben Gvir izó una bandera israelí, cantó y proclamó “el Monte del Templo está en nuestras manos”, en alusión a la famosa declaración de un soldado victorioso al anunciar el control israelí de la zona en la guerra de 1967.

Su visita amenazó con avivar tensiones que ya son intensas en la ciudad tras dos años y medio de guerra casi constante y frágiles altos al fuego. Hace cuatro años, choques entre manifestantes palestinos y la policía israelí en el lugar desencadenaron una guerra de 11 días entre Israel y Hamás.

Se produjeron forcejeos cuando grupos de jóvenes participantes entraron en la Ciudad Vieja antes del inicio del desfile y se encontraron con palestinos en el barrio cristiano. Se arrojaron sillas mutuamente. Activistas de Parados Juntos, un grupo israelí-palestino de convivencia, intervinieron para intentar detener el enfrentamiento, según mostró un video difundido por la organización.

“Cuando ponemos nuestros cuerpos en la línea, muchas veces se reduce la violencia porque los colonos están menos dispuestos a atacar cuando hay judíos allí o cuando documentamos lo que está pasando”, indicó Ori Shaham, portavoz internacional del grupo.

Otro grupo opuesto a la violencia judía extremista, llamado Tag Meir, realizó una “marcha de las flores” anual antes de que descendieran las multitudes, repartiendo flores a los comerciantes antes de que cerraran temprano.

Jerusalén se encuentra en el corazón del conflicto entre israelíes y palestinos. Cada parte considera la ciudad un componente clave de su identidad nacional y religiosa. Es uno de los asuntos más intratables del conflicto y a menudo es un foco de tensión.

Israel considera a toda Jerusalén su capital eterna e indivisible. Su anexión de Jerusalén oriental no está reconocida internacionalmente. Los palestinos quieren un Estado independiente con Jerusalén oriental como su capital.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP