Juan Soto sacude un grand slam y los Mets aplastan 10-1 a los Marlins para barrer la serie

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Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, dispara un grand slam durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el domingo 31 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Marcus Semien pegó un cuadrangular de dos carreras y el venezolano Luis Torrens conectó un sencillo de dos carreras, mientras los Mets igualaron su máximo de la temporada con su cuarta victoria consecutiva. Nueva York anotó 25 carreras en la serie, después de haber totalizado dos el fin de semana pasado, cuando fue barrido en tres juegos en Miami.

Benge, en su 22da apertura como primer bate en el orden, se convirtió en el primer novato de los Mets en conectar un jonrón abriendo un juego desde que Kirk Nieuwenhuis lo hizo contra Tampa Bay el 14 de junio de 2012.

Soto, el boricua Francisco Lindor y Bo Bichette también dispararon jonrones abriendo el juego esta temporada por los Mets, lo que los convirtió en el tercer equipo en tener a cuatro jugadores que logran esa hazaña antes de su 60mo partido. Los otros fueron Tampa Bay en 2007 y los Yankees de Nueva York el año pasado, según la investigadora de MLB Sarah Langs.

Semien conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, Torrens añadió un sencillo de dos carreras con dos outs en la cuarta y Soto pegó su tercer grand slam de por vida para coronar una sexta entrada de cinco carreras, mientras los Mets superaron a los Marlins y subieron al cuarto lugar en el Este de la Liga Nacional.

Fue el primer grand slam de Nueva York esta temporada. Soto suma 13 jonrones, incluidos siete en sus últimos 10 juegos y nueve en sus últimos 15.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP