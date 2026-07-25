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Juan Soto entra en lista de lesionados de los Mets por distensión en pantorrilla izquierda

NUEVA YORK (AP) — El toletero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

El dominicano de los Mets de Nueva York Juan Soto batea un sencillo remolcador en la sexta entrada ante los Filis de Filadelfia el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Chris Szagola)
El dominicano de los Mets de Nueva York Juan Soto batea un sencillo remolcador en la sexta entrada ante los Filis de Filadelfia el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Chris Szagola) AP

El dominicano recibió dos bases por bolas ante el abridor de los Dodgers, Roki Sasaki, en la derrota del viernes por 4-2 antes de ser reemplazado por su compatriota Jorge Polanco en la sexta entrada, con el marcador empatado 1-1. Al parecer sintió molestias al correr hacia segunda base en el rodado para doble matanza de Bo Bichette en la segunda entrada.

Soto está bateando para .293 con 21 jonrones y 52 carreras impulsadas en 84 juegos esta temporada. Se perdió 15 partidos del 3 al 21 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha, y los Mets tuvieron marca de 3-12 sin él.

Soto no jugó en la derrota del miércoles por 4-3 en Milwaukee, pero volvió a la alineación el viernes después de que los Mets tuvieran un día libre.

Único All-Star de los Mets este año, Soto salió del primer juego del equipo tras la pausa en la octava entrada el 16 de julio en Filadelfia. Nueva York descansó al día siguiente, y él regresó a la alineación como bateador designado el sábado y el domingo contra los filis. Jugó en el jardín izquierdo el lunes en Milwaukee y fue el bateador designado el martes.

Para reemplazar a Soto, los Mets subieron al infielder/outfielder Eric Wagaman desde Triple-A Syracuse. Wagaman batea para .162 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 21 juegos esta temporada.

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