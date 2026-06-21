Joven sudafricana aprovechó confinamiento por COVID para convertirse en una enóloga premiada

Natasha Jacka evalúa una copa de vino durante el período de maduración en roble en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Neil Shaw) AP

Jacka aprovechó la pandemia y la suspensión de sus estudios en una escuela agrícola para plantar su propio viñedo en la casa familiar en Sudáfrica. Fue una manera de acelerar su sueño de convertirse en enóloga al ponerlo, literalmente, al alcance de la mano.

Sin embargo, en el mundo del vino nada avanza demasiado rápido, y pasaron cuatro años antes de la primera cosecha y la primera añada.

Los vinos debut de Jacka, provenientes de las vides que plantó, cuidó y cosechó en el patio de la casa de sus padres, frente al mar, en Ciudad del Cabo —y con las uvas que también pisó ella misma—, fueron recibidos con grandes elogios por parte de la crítica.

“Podría haber sido muchísimo trabajo y, si no da resultados, ya sabes, entonces una se siente... no puedo imaginar cómo me sentiría”, comentó Jacka. “No lo veía como: ‘oh, esto va a hacerme rica’, ni nada por el estilo. Esto es un trabajo hecho con amor”.

Christian Eedes, editor de la respetada publicación en línea sudafricana de reseñas de vino winemag.co.za, señaló que el proyecto de Jacka fue “un triunfo de la esperanza sobre el sentido común”, dada la dificultad de producir vino fino y obtener ganancias con un viñedo tan pequeño.

Jacka encajó 1.400 vides en dos bloques en el jardín de sus padres, que en algún momento había formado parte de una pequeña parcela. Un lote para producir un ensamblaje blanco, el otro una variedad tinta syrah. Es una cifra diminuta si se considera que las fincas vinícolas habituales suelen tener más de 50.000 vides.

“Hay mucho espacio en el mundo para lo artesanal y hecho a mano”, afirmó Eedes. “Es lo contrario de lo producido en masa. Se hace con reflexión y cuidado, y por lo general es difícil de conseguir”.

La pandemia de coronavirus golpeó en el punto más alto de la ambición de Jacka. Tenía 27 años y, cansada de trabajar para chefs malhumorados, había dejado un empleo en el sector de restaurantes para estudiar viticultura en una escuela agrícola en la localidad vinícola de Stellenbosch, a las afueras de Ciudad del Cabo.

Dijo que seguía su pasión y estaba llena de entusiasmo cuando la pandemia redujo su mundo a los límites de la casa de sus padres en el suburbio de Noordhoek, en Ciudad del Cabo. Entonces, un día, vio potencial allí.

“En realidad estaba mirando por la ventana y pensé: imagina si aquí hubiera vides”, contó. “Fue una pequeña chispa”.

Después vinieron conversaciones con su familia para conseguir su apoyo, y luego una gran cantidad de trabajo.

Jacka necesitaba despejar el terreno, conseguir más de 1.000 vides y plantar cada una con una estaca alta de madera para sostenerlas. Sus padres ayudaron, aunque su madre, Sonia, pronto fue vetada del proceso de plantación luego de poner una vid al revés.

También hubo vecinos curiosos a quienes tranquilizar y un desafío inesperado que gestionar: un caballo miniatura llamado Spirit que la familia tiene en la propiedad. Spirit pensó que las vides eran sabrosas.

“Perdimos una o dos vides”, relató Jacka, que ahora tiene 32 años. “También fue difícil hacerlo a prueba de caballos”.

El proyecto de Jacka en Noordhoek ha sido la inspiración para una carrera vinícola más amplia. Su línea de vinos Alinea incluye otros cinco que ha elaborado con uvas obtenidas de otras partes de la región alrededor de Ciudad del Cabo, que tiene una rica tradición vinícola.

Aun así, dijo que sigue esperando con ilusión la próxima añada de sus vides en Noordhoek, aunque allí continúa desempeñando los papeles de recolectora, pisadora, etiquetadora, representante de ventas, contadora y conductora del camión de reparto, añadió entre risas.

Eedes, el crítico de vinos que le dio a Jacka sus primeras reseñas positivas, comentó que todavía le fascina el microviñedo que surgió a partir de un confinamiento por COVID-19.

“Logró no aburrirse, como nos pasó a todos”, expresó Eedes. “De verdad es un emprendimiento extraordinario”.

___

Neil Shaw contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP