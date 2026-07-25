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Joshua reacciona tras dos caídas y noquea a Prenga en el 2do asalto

YEDA, Arabia Saudí (AP) — El ex bicampeón mundial Anthony Joshua se recuperó de dos caídas para noquear el sábado a Kristian Prenga en el segundo asalto de una dramática pelea dentro de la división de los pesados, sin que estuviera en juego el título.

El británico Anthony Joshua derriba al albanés Kristian Prenga durante su pelea dentro de la división de los pesados en Yeda, Arabia Saudí, el dominbo 26 de julio de 2026 (AP Foto/Ali Issa)
El británico Anthony Joshua derriba al albanés Kristian Prenga durante su pelea dentro de la división de los pesados en Yeda, Arabia Saudí, el dominbo 26 de julio de 2026 (AP Foto/Ali Issa) AP

Joshua quedó tendido en menos de 30 segundos, tras recibir un uppercut. Se incorporó antes de la cuenta, pero se veía seriamente aturdido.

Prenga volvió a derribarlo. Y, otra vez, Joshua se puso de pie a tiempo.

De algún modo, aguantó hasta la campana.

Se esperaba un final rápido, pero nadie pensó que sería del otro lado. Joshua desató una ráfaga de golpes y remató a Prenga con un gancho de derecha, enviando al albanés por entre las sogas inferiores.

El vuelco sorprendió incluso al rey de los pesos pesados Oleksandr Usyk, cuyo rostro a pie de ring fue captado por las cámaras de televisión.

La remontada también salvó posiblemente un duelo entre británicos, Joshua contra Tyson Fury. El manager de Joshua, Eddie Hearn, sostiene que su boxeador y Fury han firmado un contrato para enfrentarse por primera vez este año, pero con la condición de que superaran sus respectivas peleas de preparación este fin de semana.

“Espero que los aficionados se lleven una hermosa sorpresa”, dijo Joshua a la multitud acerca de su contienda con Fury.

Fury cumplió su parte al salir del retiro este año y el viernes obligar al veterano polaco Mariusz Wach, de 46 años, a retirarse en el séptimo asalto en Pattaya, Tailandia.

Joshua casi arruina su parte del supuesto convenio.

Prenga llegó al combate contra Joshua con un récord de 20-1 y 20 nocauts, y lució en todo momento como un auténtico noqueador.

Joshua peleaba por primera vez desde que sobrevivió a un accidente automovilístico en Nigeria en diciembre, que lo lesionó y mató a sus amigos Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele. Joshua recordó a sus amigos justo después de mejorar su marca a 30-4 (27 nocauts).

“Es más que potencia de puño. Fue espíritu", dijo Joshua sobre su golpe de nocaut. "Fue Latz y Sina. Fue la familia. ¿Sabes a lo que me refiero? Duele incluso hablar de ello.

“Prenga me puso a prueba, pero esto es lo que hacen los campeones: nos levantamos. Nos derriban y nos ponemos de pie. Así es la vida, ése es el lema de la vida”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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