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Joshua Báez pega 3 jonrones en sus 3 primeros turnos en la MLB en triunfo 8-4 de Cardenales

CHICAGO (AP) — Joshua Báez se convirtió en el primer jugador en conectar tres jonrones en sus tres primeros turnos al bate en las Grandes Ligas, y guió el sábado a los Cardenales a una victoria por 8-4 sobre los Cachorros de Chicago.

Joshua Baez, de los Cardenales de San Luis, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol contra los Cachorros de Chicago del sábado 15 de agosto de 2026. (AP Fotos/Paul Beaty)
Joshua Baez, de los Cardenales de San Luis, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol contra los Cachorros de Chicago del sábado 15 de agosto de 2026. (AP Fotos/Paul Beaty) AP

El jardinero izquierdo dominicano de 23 años, ascendido desde Triple-A Memphis más temprano ese día, envió el primer lanzamiento que vio a las gradas del Wrigley Field, y luego volvió a volarse la cerca en sus dos siguientes turnos. Además, impulsó cinco carreras.

Blaze Jordan y Alec Burleson añadieron jonrones solitarios para ayudar a los Cardenales a ganar un día después de perder el primer juego de la serie de tres.

Báez es el primer jugador de San Luis en conectar jonrón en su primera aparición al plato en su carrera desde Lane Thomas en junio de 2019.

Michael Conforto conectó un jonrón de tres carreras por los Cachorros.

Michael McGreevy (5-9) permitió tres carreras —todas sucias— con cinco hits y dos bases por bolas, mientras ponchaba a seis en las primeras seis entradas, para ganar por primera vez desde el 8 de julio.

Báez castigó a Matthew Boyd (8-2) con los tres jonrones. El primero, un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada.

El jonrón de Conforto empató el juego 3-3 en la segunda, pero Báez abrió la cuarta y envió un lanzamiento con cuenta completa por la línea del jardín izquierdo; luego, en la sexta, la sacó hacia la banda contraria para otro jonrón de dos carreras.

El jonrón de Jordan marcó el final de la jornada para Boyd, quien permitió siete carreras con cinco hits y tres bases por bolas en 5 1/3 entradas. Ponchó a dos.

Burleson conectó jonrón ante Colin Rea en la octava. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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