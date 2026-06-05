Josh Rojas conecta sencillo de 2 carreras como emergente y Reales se imponen 8-6 a Mellizos

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Lane Thomas, de los Reales de Kansas City, se desliza para anotar ante los Mellizos de Minnesota en el noveno inning del juego del jueves 4 de junio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Rojas fue convocado desde sucursal de la Triple-A en Omaha durante la jornada pero no ingresó al juego sino hasta que bateó por Nick Loftin, con las bases llenas y un out, frente a Justin Lawrence. Pegó un sencillo por el centro del diamante para adelantar a los Reales.

Matt Strahm (2-1) lanzó una entrada de relevo sin permitir carreras para llevarse la victoria. Alex Lange consiguió tres outs para su segundo salvamento de la temporada. Michael Massey conectó su sexto jonrón por los Reales.

Taylor Rogers (1-3) cargó con la derrota después de que le anotaron dos carreras en la novena.

Kody Clemens conectó dos jonrones ante el abridor de Kansas City Seth Lugo. Byron Buxton y el puertorriqueño Victor Caratini también pegaron cuadrangulares —todos solitarios.

El juego se retrasó 1 hora y 7 minutos debido a lluvia y relámpagos. La interrupción ocurrió a mitad de la sexta entrada, cuando los Reales estaban arriba por 6-5.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP