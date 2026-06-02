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José Ramírez conecta dobles en 3 turnos seguidos y Guardianes derrotan 9-4 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — José Ramírez conectó dobles en tres turnos consecutivos e impulsó la carrera de la ventaja ante Cam Schlittler en la quinta entrada, antes de que los Guardianes de Cleveland se despegaran para vencer el martes 9-4 a los Yankees de Nueva York.

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, festeja luego de anotar ante los Yankees de Nueva York, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Adam Hunger)
El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, festeja luego de anotar ante los Yankees de Nueva York, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Adam Hunger) AP

Kyle Manzardo disparó un jonrón de dos vueltas ante Schlittler (7-3) en la cuarta entrada y el novato Travis Bazzana pegó un doble de tres carreras frente al dominicano Camilo Doval en la octava.

Bazzana y el venezolano Brayan Rocchio aportaron sendos elevados de sacrificio por los Guardianes, que totalizaron 12 hits y anotaron su mayor cantidad de carreras desde el 17 de mayo.

Paul Goldschmidt conectó un jonrón e impulsó las cuatro carreras de los Yankees, que perdieron apenas por segunda vez en ocho compromisos. Jugaron sin el toletero Aaron Judge, quien tiene una contusión ósea en la parte superior de la costilla derecha que le está causando dolor en el hombro derecho.

Judge, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, se perdió su primer juego de la temporada. Se sometió a pruebas que revelaron la contusión el lunes, un día antes de consultar a un médico del equipo.

El dominicano Ramírez llegó al juego en una mala racha durante la que había bateado de 45-8, pero conectó dobles en la cuarta, quinta y séptima. Su primer doble llegó dos bateadores antes de que Manzardo conectara un jonrón a las gradas entre el jardín derecho y el central para poner el duelo 3-2.

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