Jose Alvarado regresará a Knicks con un contrato multianual, dice una fuente de AP

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El base de los Knicks de Nueva York, José Alvarado (5), avanza con el balón mientras el base de los Spurs de San Antonio, Dylan Harper, defiende durante la primera mitad del cuarto partido de la serie de las Finales de la NBA, el miércoles 10 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Alvarado rechazó su opción de jugador y está trabajando con los campeones de la NBA en un acuerdo de tres años, según la persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque el contrato aún no estaba finalizado. ESPN informó primero sobre el plan y señaló que Alvarado ganaría más de 14 millones de dólares con el nuevo acuerdo.

El base fue adquirido procedente de Nueva Orleans durante la temporada y tenía una opción de jugador por 4,5 millones de dólares para la próxima campaña.

Alvarado escribió en X: “Estoy en casa”, y terminó su publicación con una serie de corazones naranjas y azules.

Alvarado, en efecto, volvió a casa el 5 de febrero, cuando los Knicks adquirieron al jugador nacido en Brooklyn que asistió a la Christ the King High School.

Fue principalmente suplente detrás de Jalen Brunson, pero estuvo en la cancha junto al All-Star durante la mayor parte del último cuarto en la victoria de los Knicks por 107-106 sobre San Antonio en el Juego 4 de las Finales de la NBA, cuando lograron una remontada récord tras estar abajo por 29 puntos.

Alvarado anotó ocho puntos y repartió tres asistencias en ese periodo.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP