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José Altuve de Astros conecta doble en el 3er inning ante Filis para llegar a 2.500 hits

FILADELFIA (AP) — José Altuve, intermedista de los Astros de Houston, conectó un doble en la tercera entrada contra Filadelfia la noche del miércoles para llegar a 2.500 hits en su carrera.

El venezolano José Altuve, de los Astros de Houston, festeja tras pegar un doble ante los Filis de Filadelfia, para llegar a 2.500 hits en su carrera, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
El venezolano José Altuve, de los Astros de Houston, festeja tras pegar un doble ante los Filis de Filadelfia, para llegar a 2.500 hits en su carrera, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

El venezolano de 36 años, alcanzó el hito con un batazo al jardín central ante el abridor dominicano Cristopher Sánchez, y se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en llegar a 2.500 imparables.

El miembro del Salón de la Fama Craig Biggio es el líder histórico de Houston con 3.060 hits.

“Significa mucho, obviamente. Es un número grande, ya sabes, 2.500", valoró Altuve. "Muchos hits, y piensas en todos los hits, en todos los años que he estado jugando aquí con esta organización increíble y con mis compañeros. Sólo le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros otra vez”.

Todos los jugadores y entrenadores de los Astros en el dugout subieron al escalón superior para aplaudir a Altuve. Incluso recibió felicitaciones de los infielders de los Phillies Trea Turner y Luis Arráez —ambos, además, ex campeones de bateo.

Altuve terminó el juego de 4-1, y los Astros perdieron ante Filadelfia 11-7.

Altuve expresó: “Fue un gran momento. Me da mucha tristeza que hayamos perdido el juego, pero ya sabes, regresamos mañana e (intentamos) conseguir una victoria”.

Altuve se fue en blanco en el primer juego de la serie contra los Filis el martes. Se había quedado a un hit de la marca con un juego de tres imparables contra Arizona el domingo.

El venezolano, cuya carrera comenzó en 2011, ha sido campeón de bateo en tres ocasiones (2014, 2016, 2017) y fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017. Ha ganado dos títulos de la Serie Mundial con los Astros.

“Es increíble lo que ha logrado en su carrera y, obviamente, no ha terminado", expresó el mánager boricua de los Astros, Joe Espada. "Dos mil quinientos hits — es difícil conseguir siquiera uno. Es difícil llegar a las Grandes Ligas. Y este tipo lo ha estado haciendo durante muchísimo tiempo”.

Altuve y Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, son los únicos jugadores activos con 2.500 hits de por vida. Freeman alcanzó la marca a principios de esta temporada.

Para llegar a 3.000 hits, Altuve probablemente necesitaría jugar al menos otras tres temporadas, si no es que más.

“Vamos a conseguir un hit a la vez", indicó Altuve. "Acabo de conseguir éste, y estoy contento con el que conseguí esta noche. Veremos qué pasa en el futuro”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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