Jordania dice que interceptó misiles lanzados desde Irán

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En un comunicado, el ejército señaló que los misiles habían sido “interceptados y destruidos”. La nota no mencionó víctimas.

Antes, el ejército de Estados Unidos había indicado que derribó una andanada de misiles iraníes y que trabajó con las fuerzas de Arabia Saudí para atacar sitios en Irak que milicias respaldadas por Teherán han utilizado para lanzar ataques en los últimos días, lo que rompió una breve pausa en los combates.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que todos los misiles iraníes lanzados contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio fueron interceptados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP