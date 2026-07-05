americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrones de Contreras y González respaldan a Gray en triunfo 8-1 de Medias Rojas sobre Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Willson Contreras y Romy González conectaron jonrones para respaldar la soberbia labor monticular de Sonny Gray, quien permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas en la victoria de los Medias Rojos de Boston por 8-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles el sábado por la noche.

Wilyer Abreu, centro, de los Medias Rojas de Boston, es felicitado por sus compañeros de equipo después de anotar en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el sábado 4 de julio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)
Wilyer Abreu, centro, de los Medias Rojas de Boston, es felicitado por sus compañeros de equipo después de anotar en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el sábado 4 de julio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

El venezolano Wilyer Abreu añadió un doble de dos carreras, y los relevistas Jovani Morán, Greg Weissert y Alec Gamboa se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir imparables por los Medias rojas, que ganaron siete de nueve juegos. Los Angelinos perdieron cinco seguidos y 11 de 17 desde el 17 de junio.

Gray (10-1) provocó dos de los tres rodados para doble matanza de Boston, ponchó a siete y dio una base por bolas. El derecho de 36 años suma seis aperturas consecutivas de calidad desde el 30 de mayo, un tramo en el que tiene marca de 5-0 con efectividad de 1,97.

Aunque lidera la Liga Americana en victorias y ocupa el segundo lugar con una efectividad de 2,61 esta temporada, Gray no fue elegido el sábado para el Juego de Estrellas por parte de la Liga Americana.

El abridor de los Angelinos, Sam Aldegheri (3-4), otorgó dos boletos antes del 19no jonrón del venezolano Contreras, un batazo de 421 pies hacia el jardín entre izquierdo y central que le dio a Boston ventaja de 3-0 en la primera entrada.

El cuadrangular solitario de Josh Lowe con un out acercó a los Angelinos 3-1 en la segunda. Jo Adell recibió base por bolas y Wade Meckler conectó sencillo, pero Gray ponchó a Donovan Walton y Tyler Heineman para salir del apuro.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos del Mundial tras eliminar a Paraguay por 1-0

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter