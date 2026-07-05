Jonrones de Contreras y González respaldan a Gray en triunfo 8-1 de Medias Rojas sobre Angelinos

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Wilyer Abreu, centro, de los Medias Rojas de Boston, es felicitado por sus compañeros de equipo después de anotar en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el sábado 4 de julio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

El venezolano Wilyer Abreu añadió un doble de dos carreras, y los relevistas Jovani Morán, Greg Weissert y Alec Gamboa se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir imparables por los Medias rojas, que ganaron siete de nueve juegos. Los Angelinos perdieron cinco seguidos y 11 de 17 desde el 17 de junio.

Gray (10-1) provocó dos de los tres rodados para doble matanza de Boston, ponchó a siete y dio una base por bolas. El derecho de 36 años suma seis aperturas consecutivas de calidad desde el 30 de mayo, un tramo en el que tiene marca de 5-0 con efectividad de 1,97.

Aunque lidera la Liga Americana en victorias y ocupa el segundo lugar con una efectividad de 2,61 esta temporada, Gray no fue elegido el sábado para el Juego de Estrellas por parte de la Liga Americana.

El abridor de los Angelinos, Sam Aldegheri (3-4), otorgó dos boletos antes del 19no jonrón del venezolano Contreras, un batazo de 421 pies hacia el jardín entre izquierdo y central que le dio a Boston ventaja de 3-0 en la primera entrada.

El cuadrangular solitario de Josh Lowe con un out acercó a los Angelinos 3-1 en la segunda. Jo Adell recibió base por bolas y Wade Meckler conectó sencillo, pero Gray ponchó a Donovan Walton y Tyler Heineman para salir del apuro.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP